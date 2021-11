Mga Solusyong Subok na

Nakakamanghang tunghayan nitong mga nakaraang araw ang patuloy na pagdami ng naglalabasang mga “Kakampink”. Mapa-simpleng palugaw at maliliit na paraan ng pagtulong sa kapwa sa araw-araw, hanggang sa mas malalaking motorcade at pag-organisa ng volunteer groups sa loob at labas ng Pilipinas, buhay na buhay ang diwa ng pagmamahal at pagkakaisa sa mga kulay-rosas na pagkilos bilang suporta kina Leni Robredo at Kiko Pangilinan.

At ang good vibes na ito, tinatapatan naman ng patuloy na pagpapamalas ni Leni ng mahusay at malinaw na liderato niya. Halimbawa na lang nito ang inilahad niyang Kalayaan sa Covid Plan. Kahit ang dating DOH Secretary na si Dr. Manuel Dayrit, napahanga sa pamumuno ni Leni. Aniya, taglay ni VP ang mga katangian ng isang lider na kayang magtawid sa atin sa mga hamon na dala ng pandemya.

Nasa lenirobredo.com ang mga detalye ng Kalayaan sa COVID Plan. Ang planong ito, kongkreto, malawak ang saklaw, at higit sa lahat kayang-kaya nating gawin dahil karamihan dito ay nasimulan na ng Office of the Vice President. Subok na, kumbaga — gaya ng Bayanihan eKonsulta, Bayanihan eSkwela, Swab Cab, Vaccine Express, at Community Mart, pati na ang mga naging tugon ng OVP mula pa noong simula ng pandemya. Kasama na dito ang pakikipagpartner sa mga lokal na negosyo, pagbibigay ng libreng sakay at dormitories sa frontliners, at paghahatid ng ayuda sa pinakaapektadong mga lugar sa bansa.

Totoo, marami pa tayong problemang kinakaharap. Magpa-Pasko na rin, at siguradong dama ng marami nating kababayan ang bigat na dala ng pangalawang Disyembre sa panahon ng COVID. Sabay sa pagluwag ng community quarantine ang pangambang dumami muli ang bilang ng kaso. Milyon pa rin ang walang mapagkakakitaan dahil sa panaka-nakang lockdown. At hanggang ngayon, wala pa rin talagang malinaw na plano mula sa pamahalaan.

Sa kabila ng lahat ng ito, meron pa ring mapaghuhugutan ng pag-asa. Sa malawakang pagkilos ng mga Kakampink at sa walang-sawang paglilingkod ni Leni Robredo, malinaw ang landas natin palabas ng kawalang pag-asa. Hindi na kailangang magtiis at magsakripisyo. Kailangan lang piliin ang mahusay at malinis na pamamahala.