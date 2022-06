Mga solo parent uulanin ng benepisyo

Nadagdagan ang mga benepisyong natatanggap sa gobyerno ng mga solo parent matapos maging batas ang Republic Act 11861 na nag-aamiyenda sa ilang probisyon ng Republic Act 8972.

Sa ilalim ng bagong batas, pinalawig ang mga prebilihiyo at benepisyo sa mga solo parent gaya ng dagdag na work leave, scholarship at cash subsidy.

Mayroong dagdag na pitong araw na parental leave ang solo parent mula sa regular na 15 na bakasyon basta mayroon na itong anim na buwan sa trabaho.

Gayunman, ang pitong araw na parental leave at mapo-forfeit kapag hindi ito nagamit sa loob ng isang taon.

Makakatanggap naman ng full scholarship mula sa Department of Education o sa Technical Education and Skills Development Authority ang isa sa mga anak ng solo parent na may edad 22 pababa na nakadepende pa sa kanya.

Makakatanggap din ng P1,000 cash subsidy kada buwan ang isang solo parent na wala pa sa minimum wage ang kinikita.

Para naman sa solo parents na kumikita ng P250,000 kada taon, bibigyan ito ng 10% at exempted sa value added tax sa mga gamit ng anak gaya ng gatas, diapers, gamot, medical supplies, pagkain at supplements mula pagkasilang hanggang anim na taon.

Binibigyan din ng proteksiyon sa ilalim ng bagong batas ang solo parents laban sa diskriminasyon at awtomatikong mapapabilang sa health insurance program ng Philippine Health Insurance Corporation. (Aileen Taliping)