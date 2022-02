Mga solo parent inayudahan ni Sen Go, hinimok pang pabakuna vs COVID-19

Namahagi ng tulong ang tanggapan ni Senator Christopher “Bong” Go sa mga solo parents sa San Pablo City, Laguna kamakailan.

Nabatid na aabot sa may 1,000 solo parents ang pinagkalooban ng mga staff ni Go ng mga pagkain at mga masks sa San Pablo covered court, habang tinitiyak na nasusunod ang safety at health protocols laban sa COVID-19.

Sa isang video message, hinikayat naman ni Go ang mga benepisyaryo na magpabakuna na upang matiyak na protektado sila laban sa COVID-19.

May ilang piling residente rin naman ang binigyan ng grupo ng senador ng mga computer tablets, mga sapatos at mga bisikleta upang makatulong sa kanilang pagbiyahe ngayong limitado pa ang public transportation options.

Bilang bahagi naman ng pagsusumikap ng pamahalaan na mabawasan ang malalang impact ng pandemya sa vulnerable sectors, ang mga personnel mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay namigay rin ng financial assistance sa mga benepisyaryo.

Samantala, nag-alok rin si Go, principal author at sponsor ng Malasakit Centers Act, ng karagdagang suporta para sa mga nangangailangan ng medical care.

Pinayuhan pa niya ang mga ito na bisitahin ang San Pablo City General Hospital o Laguna Medical Center sa Sta. Cruz kung saan matatagpuan ang mga Malasakit Centers na handang tumulong sa kanilang hospital at iba pang medical-related expenses.

“Mayroon na ho tayong 149 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa mga poor and indigent patients, zero balance po ang target po ng Malasakit Center,” anang senador.

Sa naturang aktibidad, pinasalamatan naman ni Laguna 3rd District Representative Marisol Aragones Sampelo si Go dahil sa suportang ipinagkakaloob sa mga solo parents sa buong bansa at pagsusulong ng mga batas para sa kanilang kapakanan.