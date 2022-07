Mga socmed influencer maghaharap sa court

Inaabangan ang paghaharap ng mga social media influencer pero hindi sa isang collab kundi sa basketball exhibition game na gaganapin sa sa Filoil Flying V Centre, San Juan City sa July 8.

Magpapatagisan ang grupo ng G Channel PH at katunggali nitong Mav’s Phenomenal Basketball, kasama ang mga sikat na personalidad at influencer.

Ang event na ito ay pangungunahan ng mga bibo at kwelang host na sila Gio Emprese, Pepita Curtis, at si Boobay. Ang Game 1 ay G Channel PH vs Models of Manila habang ang Game 2 o main game naman ay G Channel Ph vs Mav’s Phenomenal Basketball.

Ilan sa mga kilalang personalidad at YouTube influencer na kabilang sa mga grupong ito ay sina Axel Torres, Bidaman Johannes Rissler, Neil Perez, Raven Molina, Bugoy Cariño, Sian Viray, at marami pang iba.

Tunay na kaabang-abang ang game na ito dahil hindi lang kakisigan at kagwapuhan ang kanilang ipapamalas kundi pati na rin ang angkin nilang talento at skills sa sports na ito.

Bukod dito, mayroon din itong live telecast na mapapanuod sa FB Live ng G Channel Ph. Kitakits! (Moises Caleon)