Mga smuggler sa MICT piyesta sa binaklas na x-ray machine

MAY bagong modus ang mga smuggler.

Ayon kay Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Party-list Rep. Jericho ‘Koko’ Nograles, bukod sa misdeclaration at lane-switching, isa pang bagong modus na tinatawag na “swinging” ang ginagamit ng mga sindikato para makapagpuslit ng mga kontrabando.

Ang “swinging” ope­ration batay sa solon ay nakakalusot sa Minda­nao International Container Terminal Services Inc. (MICT) sa Phividec Industrial Estate complex matapos na magdesisyon diumano ang ilang opisyal ng Bureau of Customs (BOC) na ilipat ang mobile x-ray machine at tanggalin mula sa itinalagang exam­ination area.

“They call this swinging operation or swinging. In this modus, no shipment is missing since all containers are all accounted for. Containers that contain smuggled goods are unloaded before documentation and this become possible because the containers no longer pass through the examination area,” pagdedetalye ni Nograles.

Batay sa solon, ang desisyon na alisin ang mobile x-ray mula sa ­examination area ay hindi lamang kahina-hinala dahil mas magiging madali na para sa mga smuggler na magpalusot ng mga container papasok man o palabas ng MICT.

Peligroso rin aniya ito sa banta ng terorismo sa Mindanao.

Binanggit ni Nograles na nagdesisyon ang Kongreso na palawigin ang Martial Law sa Min­danao dala na rin ng problemang pang-segu­ridad sa rehiyon.

“Due to Martial Law in Mindanao, the MICT and other seaports and free ports in Mindanao must have strict monitoring of incoming and outgoing shipments. This questionable decision to transfer the x-ray is truly very alarming and highly suspicious. Mukhang may mga kababalaghang nangyayari dito,” paha­yag ni Nograles.

Mas suspetyoso aniya ay ang kawalan ng anumang opisyal na memorandum o direktiba na nanggaling mula sa BOC head office patungkol sa paglilipat ng x-ray machine.

Nagpadala na ng ­liham ang kongresista kay Customs Comm. Rey Leo­nardo Guerrero patungkol sa usapin na ito noong Nob. 20, 2018 pero wala pa umanong tugon ang opisyal.

Sa kabila nito, nilinaw ng solon na isolated sa MICT ang ginawang paglilipat ng mobile x-ray.