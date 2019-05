Mga Smartmatic VCM pumalpak

By Armida Rico/Dang Samson/Garcia/Mia Billones

BUKOD sa mga report ng bilihan ng boto, nabulabog kahapon ang Commission on Elections(Comelec) sa problema ng mga nagkaaberyang vote counting machine (VCM).

Isa sa nabiktima ng palyadong VCM ay si dating Vice-President Jejomar Binay nang bumoto siya sa San Antonio National High School sa Makati City pasado alas-siyete nang umaga. Walong beses na iniluwa ng VCM ang kanyang balota kaya’t nagreklamo siya sa Comelec.

Dahil dito, binigyan siya ng bagong balota at ganap na nabilang ang kanyang boto makalipas ang tatlong oras.

Umaabot sa 400 hanggang 600 VCM ang pinahila at pinalitan ng Comelec matapos na pumalya ang mga ito habang idinadaos ang botohan sa iba’t ibang polling precinct sa bansa.

Nabatid na noong 2016 presidential race, uma­bot lang sa 125 makina ang pumalya at pinalitan ng komisyon.

Ayon kay Comelec spokesperson James Jime­nez, maaaring nakaapekto sa kondisyon ng mga makina ang sobrang init ng panahon kaya bumigay ang mga ito.

Aminado si Jimenez na may mga lumulutang na isyu sa pagpalya ng mga makina pero hindi aniya ito sapat para masira ang kredibilidad ng komisyon.

“We are talking about 85,000 machines in play so you have to get a sense of scale here,” paliwanag pa niya.

Ang mga VCM ay binili ng Comelec sa Smartmatic Inc. sa halagang P2.1 bilyon noong Disyembre 2017. Sa mga nakalipas na halalan ay nirenta­han lamang ito ng Comelec sa nasabing kompanya.

Giit naman ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, dapat dalhin sa korte o kasuhan na ang Comelec kasunod ng mga palpak na VCM.

“Was that unintended inefficiency? First time, maybe. Second time, we’ll. Okay, let’s see. Third time, let’s bring them to court, or strangle them,” diin ni Lacson.

Noong 2013, nasa 18,000 Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines o halos 25% ng 78,000 na makina ang nagkaroon ng problema.

Habang kaparehong problema rin ang naranasan noong 2016 elections kung saan 188 VCM ang pinalitan.

Kinastigo rin ni Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang Comelec dahil sa dami ng mga palpak na VCM.

“Too many reports of malfunctioning VCMs nationwide. Hence the question to ask now is: Why did Comelec report that all VCMs passed the diagnostic tests?” tanong ni Pimentel.

Binanggit naman ni Binay na hindi katanggap-tanggap ang pagpapalit ng mga VCM sa gitna ng halalan.

“We give credit to Comelec kasi mabilis naman silang umaksyon but then this is not acceptable kasi ‘pag nilatag natin ‘yung makina, kailangang walang aberya. Hindi dapat mangyari ito kasi ‘pag laging pinakikialaman ‘yung makina, hindi ito maganda,” babala ni Binay.