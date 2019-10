Mga small time hog raiser kawawa sa ASF

Inanunsyo ni Cebu Governor Gwen Garcia na kinokonsidera na nito ang pagpapalawig pa ng ban sa lahat ng karneng baboy o mga kaugnay na produkto na galing sa Luzon bilang proteksyon sa mga hog raiser sa lalawigan.

Ito’y matapos ilabas ng National Meat Inspection Service na nagpositibo sa African swine fever (ASF) ang mga pork product na gawa ng isang pork processing company.

Ayon kay Garcia, nangako umano ito kay Department of Agriculture Secretary William Dar na kung makokontrol ang pagkalat ng ASF at mapupuksa ang virus, kahit bago pa matapos ang 100 araw na ban ay aalisin na ito.

Pero ayon sa gobernador, hindi pa ito nangyayari at lumalala pa.

“What are we seeing now? It is getting worse and worse, so we must continue to protect Cebu. I don’t know why we have to try and protect these big businesses when, in the end, those that will be affected will be our own backyard raisers,” ani Garcia.