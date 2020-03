Mga SM employee tuloy suweldo, may financial assistance pa

Tiniyak ng SM na hindi nila pababayaan ang lahat ng kanilang empleyado habang umiiral ang Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa buong Luzon laban sa coronavirus (COVID-19).

Sa inilabas na pahayag ng kumpanya, makakatanggap ng kabayaran ang mga empleyado nila maging ang pagkakaloob nila ng Emergency Financial Assistance sa mga frontliner, security guard at janitorial staff mula Marso 16 hanggang Abril 14, 2020.

Kabilang sa tulong na ipagkakaloob nila ang mga sumusunod:

– Lahat ng empleyado ay makakatanggap ng regular na sahod sa ECQ period. Hindi ito kakaltasan sa nagamit na nilang vacation at sick leave.

– Ang mga frontliner naman ng kumpanya na kasama sa skeletal workforce ay magkakaroon ng premium pay

– Makakatanggap ang lahat ng security guards at janitorial staff ng financial assistance na P5,000

Maliban sa mga nabanggit, mayroon nang mga hakbang ang SM para maprotektahan sa COVID-19 ang kanilang mga empleyado gaya ng pagbibigay sa mga ito ng protective gear, pagkain at transportasyon.

“In these trying times, we are in unchartered territories. Let’s be one with each other, united in the spirit of service. Let’s be mindful of our front liners and help with their need to be alert so they can continue to do their best in working for the safety and health of our communities,” pahayag ni Hans T. Sy bilang kinatawan ng pamilya Sy.

Nauna nang ini-waive ng SM ang pagbabayad ng renta ng kanilang mga tenant nationwide maging ang pagdo-donate ng P100 milyong halaga ng protective equipment, testing kits at supplies para sa mga health worker. (Issa Santiago)