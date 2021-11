Mga sinungaling mabubuking na sa galaw ng mukha

Nakadiskubre ang team ng Israeli researchers ng isang teknolohiya kung saan ay malalaman ang isang tao kung nagsisinungaling sa pamamgitan ng paggalaw ng mga kalamnan sa mukha o facial muscle movements.

Gamit ang stickers na may malambot sa ibabaw na naglalaman ng mga electrodes ang siyang magmo-monitor at susukat sa mga aktibidad ng kalamnan at nerbiyos.

Ito ay nadiskubre ng researchers na pinangunahan ni Prof. Dino Levy mula sa Tel Aviv University, matapos na malaman na ilang tao ang hindi sinasadyang maging aktibo ang kanilang kalamnan sa pisngi at kilay kapag sila ay hindi nagsasabi ng totoo.

Sa ginawang mga pagsubok ay sinasabing 73% ang ‘success rate’ ng lie identification, na mas mahusay kumpara sa anumang umiiral ngayong teknolohiya.

“Many studies have shown that it’s almost impossible for us to tell when someone is lying to us. Even experts, such as police interrogators, do only a little better than the rest of us,” pahayag ni Prof. Levy.

“Existing lie detectors are so unreliable that their results are not admissible as evidence in courts of law – because just about anyone can learn how to control their pulse and deceive the machine. Consequently, there is a great need for a more accurate deception-identifying technology,” dagdag pa ng propesor. (Dolly B. Cabreza)