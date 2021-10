Mga sinehan binuksan, school sarado pa rin

“Ironic.”

Ito ang reaksiyon ni House Assistant Minori­ty Leader at ACT Teachers Rep. France Castro sa pagbubukas ng mga sinehan sa National Capital Region (NCR) habang manatiling sarado ang mga eskuwelahan.

Sinabi ni Castro na dapat maging seryoso ang pagtingin ng gobyerno sa pagsasagawa ng limitadong face-to-face class.

“Dapat seryosohin ang pagbubukas ng face-to-face classes on a limi­ted time and number of students at voluntary,” sabi ni Castro.

Ayon naman kay Anakalusugan Rep. Mike Defensor dapat maging malinaw ang guidelines kaugnay ng pagbubukas ng mga sinehan.

“Marami pa ang naguguluhan sa mga pronouncements,” sabi Defensor.

Kabilang umano sa mga dapat na linawin kung sino-sino ang maaaring manood ng sine.

Mayroon umanong impresiyon na dahil bubuksan na ang mga sinehan ay puwede nang manood ang mga bata samantalang hindi sila pinapapasok sa eskuwelahan.

Pabor naman si Senador Sherwin ‘Win’ Gatchalian sa balik operasyon ng mga sinehan.

“Yes. Puwede na. Mababa na cases natin at pababa pa,”giit nito.

Ayon sa Inter Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases papayagan ng magbukas ang mga sinehan bagama’t limitado lamang ang operasyon sa 30% ng kanilang kapasidad sa ilalim ng alert level 3 na ipatutupad sa Metro Manila simula sa Sabado.

Ipinagbabawal naman ang face-to-face o in-person class sa basic education o mula pre-school hanggang high school maliban na lamang sa mga paaralan na binigyan ng pahintulot ng IATF o Office of the President. (Billy Begas/Dindo Matining)