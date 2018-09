Mga sinehan binaha ng luha dahil sa KathNiel

Matapos ang ikatlong araw sa mga sinehan, umabot na sa P116, 943,914.02 milyon ang kinita ng ‘The Hows of Us’ na pinagbibidahan nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Mukhang tama nga ang panahon para sa pag-amin nina Kathryn at Daniel sa kanilang relasyon, dahil swak na swak dito ang tema ng pelikula na tungkol sa pinagdaraanan ng magkasintahan.

Ngayong umamin na sila, ang hiling lamang ni Daniel Padilla ay respetuhin ang kanilang privacy at makuntento na sa kumpirmasyon ng kanilang relasyon.

Pero sa guesting ng aktor sa ‘Tonight With Boy Abunda’ hindi napigilang magkuwento ni Daniel­ kay Tito Boy tungkol sa ilang beses na tila napagod na sila ni Kathryn sa kanilang relasyon.

“Nasa gitna kami ng pag-aaway at andoon na sa point na ‘gusto mo pa ba, ayaw mo na ba?’ pero babalik din ako na, ‘sino nga ba ‘tong tao na ‘to para sa akin?’,” kuwento ni Daniel.

Marami na kaming magagandang reviews na nabasa tungkol sa ‘The Hows of Us’ at kapag nakita ang iba’t ibang post sa social media, marami ang kumukuha ng selfies nila na puno ng luha ang mukha!

Isa na rito si Melai Cantiveros na nag-post ng selfie sa Instagram kasama ang dalawang kaibigan na namumugto ang mga mata kakaiyak. Sabi pa niya sa caption ng litrato, “’Yan ang epekto ng pagpapanood namin sa ‘The Hows Of Us.’ As in iyak talaga super iyak 🙁 Congratulations Kath at DJ @bernardokath @supremo_dp at sa bumuo ng ‘THOU’ kasi super talaga worth it at very relatable. PS – magdala kayu ng towel para sa mga madaling maiyak 🙂 di kaya ang tissue lang.”

Kaya para sa mga hindi pa nakakapanood, sundin ang payo ni Melai bago sumugod sa sinehan!