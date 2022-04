Mga sinalanta ni ‘Agaton’ bigyan ng bahay – Duterte

Makakaasa ang mga nawalan ng matitirhan dahil sa pananalasang bagyong Agaton na bukod sa paunang tulong mula sa pamahalaan ay magkakaroon sila ng bagong bahay.

Ito ang iniwang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sakanyang pagbisita sa Baybay City, Leyte nitong Biyernes Santo para tingnan ang lawak ng pinsala at para kumustahin ang mganasalanta ng kalamidad.

Aniya, kahit nasa dalawang buwang na lamang ang natitira sakanyanng termino ay titiyakin niya ang paghahanda paramagkaroon ng bagong bahay ang mga biktima ni Agaton.

“So to all of you who lost their houses in the typhoon, you will be given a new house but it would be a long, long process and not an easy one unless there’s a miracle. But government will help you resetlle first,” anang pangulo.

Ayon kay Duterte, may programa ang gobyerno para sa pabahaysa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development na pinangungunahan ni Secretary Eduardo del Rosario. Titiyakin din umano niya na sinuman ang papalit sakanya bilang pangulo ay ipagpapatuloy ang mga programangito.

“That’s a program of the government and I’m sure that whoever replaces — the person will push through with the program because there’s nothing else they can do,” aniya. Personal din umanong nagtungo ang pangulo sa mga biktima ng bagyo saLeyte para ipakitang hindi sila kinalimutan ng gobyerno. (Aileen Taliping)