Mga Simoun

Nagdiriwang ang marami sa pagbagsak daw ng oligarkiya at tuluyang hindi pagbibigay ng Kongreso ng prangkisa sa ABS-CBN. Big fish nga naman.

Ngunit ba bakit ba kailangan pa ng prangkisa at paalam mula sa Kongreso kung puwede namang mag-ere ngayon sa Facebook at Youtube? Sapagkat dahil ang pag-eere ay dumadaan nga sa, well, hangin ng Pilipinas, na pagmamay-ari ng mga mamamayan, kailangan kang pahintulutan ng kinatawan ng mga ito—ang Kongreso upang dumaan sa frequency mo. Kahit may internet, hindi na magkakaroon nang ganoon karaming papasok na pera sa ABS-CBN dahil nilumpo na sila ng kakayahan na umabot sa milyong-milyong tao. Hindi lahat may net at sa sama ng signal, putol putol rin ang iyong pagsubaybay. Siguradong tanggal ang maraming trabaho sa network.

Makikita sa pagdinig na may ilang pagkukulang ang pamunuan. Matingkad sa akin ang isyu ng kontraktuwalisasyon at pagtuloy sa pay-per-view ng Pacquiao-Mayweather, bagama’t sa lahat ng iba pang isyu tulad ng PDR at diumano’y political bias, mismong mga ahensya ang nagsasabing pinahintulutan sila na gawin ang mga ito at naresolba din ang mga isyu ng buwis. Parang hindi makatarungan na pamahalaan mismo ang nagsabi sa iyo na puwede yan pero sa huli, paparusahan ka rin nila dahil dito. Ginagawa rin ito ng ibang network kaya bakit sila lamang ang pinag-initan sa prangkisa?

Iginagalang ko ang pasya ng Kongreso pero opinyon at tanong ko lang naman, sapat ba ang kasalanan ng ABS-CBN para tuluyan silang patayin? Bakit ba ang solusyon lagi ay dapat patayin ang may sala? Mas mainam yata kung binigyan ng prangkisa ang ABS-CBN at hinayaan silang makabawi o makapagmulta sa kanilang mga pagkakamali. Sana ay hinayaan silang mag-operate at inatasan na maglagay ng mas maraming educational shows lalo at kailangan ito sa DepEd ngayon.

Sapagkat hindi naman nawala ang oligarkiya dito, mayaman pa rin ang mga Lopez. Sabi ng mga laban sa ABS-CBN, nagmamalasakit sila sa ginawang kawalang katarungan sa mga manggagawa pero ang solusyon nila ay tanggalin ang kanilang mga trabaho. Sa panahon na mahirap mawalan ng trabaho mas masahol pa ang solusyong ito. Manggagawa pa rin ang talo.

Lumitaw sa hearing na hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang uri ng pagbabalita sa mga pulitiko. Ngunit trabaho talaga ng media ang bantayan ang pamahalaan. Kaya magbibigay ito ng “nginig” factor sa mga ibang tagapagbalita: na kung magiging kritikal sila, baka tamaan sila sa susunod na aplikasyon ng prangkisa. Sa isang mas takot na media, bayan pa rin ang talo.

Sabi ni Rizal, sana hindi niya na lamang pinatay si Elias sa kanyang mga nobela, dahil si Ibarra na naging Simoun ay tinuloy ang himagsikan hindi para sa pag-ibig sa Inang Bayan kundi para kay Maria Clara. Hindi dapat magtagumpay ang mga katulad ni Simoun dahil ang hangarin nila ay paghihiganti at pansarili.