Mga silingan nahadlok sa COVID: Doctor gipalayas sa giabangan nga apartment

Nakahilak m ang usa ka doktor tungod sa nasinating diskriminasyon human palayasa sa giabangan nga apartment diin walo ka adlaw pa lang siyang mipuyo.

Matud ni Christhian Botache, usa ka doktor sa Colombia, nagsugod siya nga mipahawa sa ilang balay aron maprotektahan ang iyang pamilya ug dili mataptan sa virus.

Sa Cali, Colombia unang nakakita og apartment si Botache nga iyang kapuy-an, apan human ang usa ka semana gipapahawa siya sa tag-iya.

Matud ni Botache, giingong daghan ang mireklamo sa tag-iya sa apartment ug mibahad ang mga silingan nga mopahawa kun dili papahawaon ang doktor.

“The owner told me that people were really scared, that they said they would leave if I didn’t,” matud sa doktor.

Sa Colombia, kapin sa 4,500 na ang kaso sa COVID-19, moabot sa 300 ka mga medical worker niini base datos sa National Health Institute sa maong nasud.

“I lost control and started crying,” ayon kay Botache. “On the phone, my family members asked me to calm down… I didn’t hear what they were saying because I couldn’t even speak between sobs and tears.”

Sa pagkakaron aduna nay nabalhinan nga apartment si Botache, apan aminadong sobra siyang dismayado sa mga kinaiya nga gipakita sa mga tawo ning panahon sa pandemic.