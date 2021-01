Mga siklista nagluksa kay Chulani

Maraming siklista ang nakiramay sa pagpanaw ni Ronda Pilipinas chairman Moe Chulani.

Malaki ang responsibilidad ni Chulani sa tagumpay ng LBC Ronda Pilipinas, kasama niya sa nagtatag sa bikathon na nasa ika-11 edisyon sa taong ito si Dino Araneta.

Cardiac arrest ang sanhi ng ikinamatay ng opisyal nitong Linggo. Miyembro rin si Chulani ng Integrated Cycling Federation of the Philippoines (PhilCycling) at board at former team manager ng Pasig Pirates sa nabuwag na Metropolitan Basketball League (MBA).

Naging prudukto ng Ronda Pilipinas sina national team stalwarts Ronald Oranza, George Oconer at Jan Paul Morales.

“He’s a loss in the cycling community. He’s very dedicated in cycling,” reaksiyon ni Philippine Olympic Committee (POC) PhilCycling president Abraham Tolentino. (Elech Dawa)