Mga siklista ala-titser sa batang lansangan

Mula nang magkaroon ng pandemya at dahil sa walang gaanong transportasyon, marami na ang gumagamit ng bisikleta para makarating sa kanilang patutunguhan gaya sa mga trabaho, habang ang iba naman ay ginagawa lamang ito para mag-ehersisyo.

Pero iba ang grupo ng ‘Pag-asa on Wheels’ na pumapadyak sa malalayo at liblib na mga lugar upang makapaghatid ng karunungan at kaalaman sa mga kabataan, street children at sa mga tila wala nang natatanaw pang pag-asa dahil sa kahirapan.

Ang ‘Pag-asa on Wheels’ na sinumulan ng education student na si Steve Manzano ay pumapadyak sa iba’t ibang lugar para turuan ang mga kabataan na makapagbasa ng mga libro.

“Every wednesday pagkatapos ng klase ko, nagga-gather ako ng mga bata na mga street children at hopeless, nagtuturo kami sa kanila ng basic reading literacy and other subject. Itong story telling nabuo namin siya dahil sa pagnanais namin na malinang ang imahinasyon ng mga bata.” ayon kay Manzano sa isang panayam kung saan noong 2018 pa umano niya ito sinimulan.

Subalit nang magkaroon ng pandemya ay nagdesisyon sila na gamitin ang bisikleta upang mas malayo-layo ang kanilang mapuntahan.

“Kailangan natin na maitakas kahit saglit ang mga kabataaan sa reyalidad sa mga nangyayari sa atin ngayon, kaya mas maganda siguro na makakita sila ng bagong mundo sa pamamagitan ng edukasyon,” pahayag pa ng founder. (Dolly B. Cabreza)