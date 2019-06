Mga sikat na politiko, artista magsasama-sama sa binyag ng anak nina Richard, Sarah

Naku, Dondon, mabuti na lang at klinaro kong mabuti kay Annabelle Rama ang tsikahan naming dalawa tungkol sa baptismal cum belated first birthday party ng apo niyang si Kai na bunso nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati dahil kung nagkataon, na-“Wow, Mali” na naman ako sa kanya, huh!

Kahapon kasi nang tawagan ako ni Bisaya ay tungkol sa list ng mga ninong at ninang ni Kai ang topic ng tsikahan namin, pero bigla niyang sinabi na kadara-ting lang nila ng mister niyang si Eddie Gutierrez at nasa Marriott Grand Ballroom sila para sa food tasting.

Naisip ko, baka nandoroon sila para nga tikman ang mga ihahaing pagkain sa reception ng baptismal ni Kai.

Mabuti na lang at na-realize nga na sa ibang venue nga pala ‘yung event ng bunso nina Richard at Sarah.

“Nandito kami para sa food tasting sa birthday dinner show ni Ruffa (Gu-tierrez). Ano ka ba?!” sey ni Bisaya na parang ako pa ang magulong kausap, ‘noh?

“Isulat mo na rin itong birthday event ni Ruffa sa June 22,” sabi ni Bisaya, na kinontra ko naman dahil napakarami ko na ngang naisulat tungkol doon, huh!

Kinulit-kulit ko na lang si Bisaya sa list ng mga ninong at ninang na finally ay ipinadala rin niya sa akin.

Sina Richard at S­arah naman ay abala sa pagbabakasyon sa Paris, France at sa Thursday pa ang dating at saka pa lang tututukan ang event ni Kai, kaya hindi ko sila maabala at kay Bisaya ko na kinuha ang list.

Actually, buong invitation ang ipinadala sa akin ni Bisaya.

Ang cute ng invitation na may drawing ng whale sa harap at ang nakalagay ay, “It’s Kai Gutierrez’s double celebration! (Baptismal and First Birthday).”

Sa next page, nakalagay naman ang, “Please join Richard, Sarah and Zion at their under the ocean cele-bration of Kai Gutierrez’s” at nakalagay nga doon ang details. Cute ‘yung sun, clouds at sea water na drawing.

Sa third and fourth pages nakalagay ang names ng 25 ninongs at 25 ninangs na ayon kay Bisaya ay sinigurado nilang darating lahat.

“Dapat noon pang March 21, na birthday mismo ni Kai ang baptismal, pero maraming hindi puwede, kaya inilipat na namin ng June 16, pero we made sure na puwede lahat ng ninongs at ninangs.

Ang ilan sa familiar names na nakita ko sa list ay sina Senator-elect Bong Go, DPWH Secretary Mark Villar, Secretary Sal Panelo, Cebu City Vice Mayor-elect Mike Rama, Congressman-elect Bong Suntay, Tonyboy Floreindo, Robin Padilla, Usec. Emmeline Villar, Bea Alonzo (na leading lady ni Richard sa next series niya sa ABS-CBN), Mariel Padilla, Philip Salvador, Jose Sixto Dantes III (sounds familiar? Yes, si Dingdong nga ‘yan), James Yap, former Congressman Julio Ledesma IV, Albert Martinez, Dondon Monteverde, Gov. Mariam Mangudadatu, Janine Gutierrez, Assunta de Rossi, at Roselle Monteverde.

Kabilin-bilinan ni Bisaya, huwag ko raw isulat ang venue dahil private ‘yon.

Dahil maraming politicians at celebrities na invited sa event ni Kai, medyo mahigpit daw ang security, kaya pati nga ako ay binilinan ni Bisaya na dalhin ang invitation.

Bago nga pala sila umalis ni Richard pa-Europe ay nakatsikahan ko rin si Sarah tungkol sa nalalapit na event ni Kai. Sabi niya, ang panganay nila ni Richard na si Zion ang sobrang excited para doon.

“Zion’s really a big and good kuya kay Kai. Sobrang love ni Zion ang baby brother nila. Actually, kasama namin ni Chard si Zion sa pag-aalaga kay Kai.

“The first time nga na kumain si Kai, si Zion pa ang nagpakain sa kanya.

“We’re so happy ni Chard dahil maalaga si Zion kay Kai.

“Tamang-tama lang ang age gap nila na almost five years. So, si Zion, alam niya na kuya siya ni Kai at inaalagaan niya ang brother niya,” sabi ni Sarah.