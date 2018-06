Mga sikat na personalidad na winakasan ang sariling buhay

Dahil sa magkasunod na pag-commit ng suicide ng famous international celebrities na sina Kate Spade at Anthony Bourdain, muling namulat ang marami tungkol sa sakit sa mental health na depression.

Sikat na designer at businesswoman si Kate Spade at sikat na chef, writer and TV host si Anthony Bourdain. Alam mong wala silang problema pagdating sa pera dahil milyon-milyon ang kinikita nila. Meron silang maayos na pamilya na nagmamahal sa kanila. Pero bakit naisipan pa rin nilang magpakamatay?

Ayon sa American Psychiatric Association, ang Depression or major depressive disorder “is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think and how you act. Fortunately, it is also treatable. Depression causes feelings of sadness and/or a loss of interest in activities once enjoyed.”

Mahirap alamin kung dumadaan sa depressed state ang isang tao dahil hindi ito nakikita sa panlabas na hitsura nila. Nakangiti man sila o tumatawa, pero sa loob nila ay malungkot at may naiisip silang hindi maganda sa sarili nila.

Sa mga local celebrity natin, meron nang mga pumanaw dahil ang cause ay suicide. Dumaan din sa matitinding depression ang mga ito kaya wala silang naging choice kundi tapusin na lang ang buhay nila. Balikan natin ang mga kaganapan:

ALFIE ANIDO:

Isa sa mga shocking showbiz deaths noong dekada ‘80s ay sa aktor na si Alfie Anido (Alfonso Serrano Anido in real life). Isa sa mga sikat na Regal Babies si Alfie Anido na naging leading man ni Dina Bonnevie sa mga pelikulang Katorse at Temptation Island. Ginawa rin niya ang mga pelikulang Nympha, Waikiki, Blue Jeans, Bilibid Boys, Throw Away Child, Dormitoryo, Diosa at Diary of Cristina Gaston.

Kabilang si Alfie sa mga guwapong batch ng stars noon kunsaan nakasabay niya sina Gabby Concepcion, William Martinez, Albert Martinez at Jimi Melendez.

December 30, 1981, isang araw bago ang 22nd birthday ni Alfie, natagpuan siyang duguan sa kanyang kuwarto. Ayon sa naging imbestigasyon, binaril ni Alfie ang kanyang sarili sa ulo.

May naiwan na suicide note si Alfie para sa kanyang girlfriend na si Katrina Ponce-Enrile. Balitang buntis daw si Katrina noong magpakamatay ang aktor.

Iba’t ibang version ng kuwento ang lumabas sa pagkamatay ni Alfie. Isa na rito ay na-involve ang kapatid ni Katrina na si Jacky Ponce Enrile. Pero ilang dekada na ang nakaraan, isang misteryo pa rin sa marami kung bakit nagpakamatay si Alfie gayung mahal na mahal niya si Katrina.

STELLA STRADA:

Isa sa mga kontrobersyal na suicide case ay ang sa sikat na bold star noong ‘80s na si Stella Strada (Suzette Bishop in real life). Natagpuang nakabigti sa kanyang kuwarto ang bold star noong December 28, 1984.

Kahit na sikat si Stella dahil sa mga pelikula niyang Kirot, Angkinin Mo Ako, Hanguin Mo Ako Sa Putik, Sex Education, Malisya, Kriminal at Puri, hindi raw ito masaya sa kanyang buhay at parati raw itong nagkukulong sa kanyang kuwarto.

May history raw ng childhood abuse si Stella kaya isa raw ito sa mga hindi nawala sa kanyang isipan kahit na sumikat siya bilang isang bold star.

PEPSI PALOMA:

Naging headline naman noong 1985 ang pagpapakamatay ng kilalang Softdrink Beauty na si Pepsi Paloma (Delia Smith in real life). Natagpuang nakabigti ang 17-year-old na si Pepsi sa loob ng kanyang cabinet gamit ang isang cotton sash.

Isa sa mga controversial star si Pepsi na sumikat sa showbiz during the bold era noong ‘80s. Nagbida siya sa mga pelikulang Virgin People, Brown Emmanuelle, Naked Island at The Victim.

Isang dahilan daw ng pagpapakamatay ni Pepsi ay ang naging traumatic experience nito nang diumano ay ma-gang rape siya? Sa naging kuwento ni Pepsi, kinidnap at drinoga raw siya kaya hindi siya nakalaban. Humantong sa isang publicized court battle ang kasong ito hanggang sa inurong na ni Pepsi ang kaso.

Ang paniniwala ng iba ay binayaran daw si Pepsi ng malaking halaga para maurong ang kaso?

MARIA THERESA CARLSON:

Noong November 23, 2001, tumalon mula sa 23rd floor ng isang condo building sa Greenhills ang beauty queen-turned-actress na si Maria Teresa Carlson.

Kinoronahan bilang Miss Young Philippines 1979 si Teresa ay iyon ang naging daan niya para maging artista. Nakilala siya sa kanyang dialogue na “Si ako, si ikaw” sa sitcom na Chicks To Chicks.

Nagbida siya sa pelikulang Wander Woman Si Ako at naging leading lady siya sa mga comedy films na Six Million Centavo Man, Si Ako at ang Tres Muskiteros, Mang Kepweng, Wrong Mistake, Mac en Kulit, Johnny Tanggo Rides Again at Mga Alagad ng Kuwadrang Mesa.

Noong 1996, nagkuwento si Teresa tungkol sa abusive relationship niya with Farinas sa programang Probe. Nag-abot pa ng tulong ang grupong Gabriella kay Teresa para masampahan ng kaso ang kanyang mister. Pero bumalik pa rin si Teresa kay Farinas at inurong niya ang mga kaso sa kanyang mister. Mag-isa lang daw si Teresa sa kanyang condo unit noong mag-suicide siya.

MARKY CIELO:

Tatlong taon pa lang sa showbiz si Marky Cielo (Mark Angelo Cadaweng Cielo in real life) noong mag-suicide raw ito noong December 7, 2008.

Natagpuang nakabigti ang 20-year-old actor sa kanyang kuwarto at noong itakbo siya sa ospital, dead on arrival na siya.

Ayon sa imbestigasyon, tumanggi ang pamilya ni Marky na ipa-autopsy ang katawan nito. Inilibing ang aktor via traditional Igorot burial rites.

May mga kumalat pang tsismis na may isang powerful na tao raw ang nagtangka sa buhay ng aktor dahil sa pagkaka-link ito sa isang aktres.

Si Marky ang hinirang na Ultimate Sole Survivor ng reality artista-search ng GMA-7 na StarStruck 3. Naging isa siya sa mga busy young actors ng GMA-7 at lumabas siya sa mga teleserye na Asian Treasures, Zaido: Pulis Pangkalawakan, Kaputol Ng Isang Awit, Joaquin Bordado, Asero at LaLola. Nakasama rin siya sa pelikulang Till I Met You.

JULIA BUENCAMINO:

Nagimbal din ang marami sa biglang pagkalat ng balitang nagpakamay ang aktres na si Julia Buencamino sa edad na kinse noong July 7, 2015. Si Julia Louise Buencamino ay anak ng mag-asawang artista na sina Noni Buencamino at Shamaine Centenero-Buencamino.

Lumalabas sa teleserye na Oh My G! sa ABS-CBN 2 si Julia noong mag-suicide umano ito sa loob ng kanyang kuwarto. Hindi na raw pinaimbestigahan ni Noni ang pagkamatay ng kanyang anak dahil kumbinsido ito na suicide ang dahilan.

May mga nagsasabi na naging biktima ng cyber bullying si Julia dahil sa paglabas niya sa TV. Sa mga nakitang gamit daw ni Julia sa kanyang kuwarto, marami itong sinulat na mga poems tungkol sa afterlife at ang artworks daw nito ay tila nagpapahiwatig na may disturbed na pag-iisip ito.

BLAKDYAK:

Nagtagpuan namang wala nang buhay ang singer-comedian na si Blakdyak (Joseph Formaran in real life) sa kanyang condo unit in Sampaloc, Manila noong November 21, 2016.

Nakita ang katawan ng 47-year-old comedian na nakahubad at may plastic bag na nakabalot sa ulo nito. Sa naging imbestigasyon, wala silang nakitang ebidensiya ng foul play sa pagkamatay ni Blakdyak.

Sumikat si Blakdyak dahil sa mga ‘90s novelty hit songs nito na Modelong Charing, Noon at Ngayon at Asin at Paminta. Noong 2014 ay nakulong si Blakdyak dahil sa possession of illegal drugs.