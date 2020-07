Mga sikat na Kapamilya star lipat bakod na sa Viva

May isang showbiz-insider akong nakatsikahan. Nangumusta ako.

“Ano’ng balita?” tanong ko.

“Stars are slowly moving to Viva (Artists Agency) raw. Like key Star Magic stars.

“But everyone is denying pa.

“Lots of kuwento but all confidential pa!” sabi ng katsikahan ko.

Well, true kaya ito?

Ano kaya ang masasabi ng mga taga-Star Magic lalo na si Mr. M (Johnny Manahan) na head ng nasabing talent management division ng ABS-CBN?

Noon pa man ay marami na rin namang Kapamilya stars ang lumipat na sa VAA nina Boss Vic del Rosario at Veronique del Rosario-Corpus at hindi lang naman from Star Magic, pati ibang stars na galing sa ibang management companies.

Si Xian Lim, from Star Magic ay nag-transfer sa VAA at noong una ay halos walang project sa Kapamilya network, pero nabigyan pa rin naman ng “Love Thy Woman” na reunion project pa nila ng reel & real sweethearts na si Kim Chiu.

Anyway, for sure naman, mag-a-announce naman ang VAA kung may mga taga-Star Magic na lilipat (o lumipat na) sa kanila.

Richard, Sarah photo nakaka-good vibes

Nakaka-happy at ang cute ng family picture nila na pinost nina Richard Gutierez at Sarah Lahbati sa kani-kanilang Instagram account (@richardgutz and @sarahlahbati).

Caption ni Richard, “Count your blessings despite the uncertainties (with praying hands emoji).”

“Grateful for you” naman ang caption ni Sarah.

Siyempre, obvious na sobrang happy sina Zion at Kai kapag complete silang apat, pero may pagkakataon talaga na kailangang umalis ng isa kina Richard at Sarah to work.

Si Richard ay very thankful na may special guest appearance siya ngayon sa “FPJ’s Ang Probinsyano” na maganda ang feedback sa mga fan.

Sa panahon ngayon ng COVID-19 pandemic, tama naman ang caption ni Richard sa family picture nila. Dapat talaga you always count your blessings!

And yes, Dondon (my dear editor), kahit nga tayo kapag nag-uusap, kahit walang masyadong income ngayon dahil nga sa pandemic ay palagi nating nasasabi sa isa’t isa na we’re very thankful dahil hindi tayo nagkakasakit.

‘Yung pagiging healty natin, malaking bagay ‘yon na dapat ipagpasalamat and I’m sure, maraming mag-a-agree!

‘Ang Probinsyano’ tigil taping muna

Anyway, going back to Richard’s “FPJ’s Ang Probinsyano” special guest appearance, kahit rest muna sila ngayon sa taping, as I mentioned before, enough episodes ang nagawa nila para gabi-gabi pa ring may maipalabas hanggang mag-resume sila ng first week of August.

So, hindi kayo mabibitin sa role niya roon bilang si Lito dahil marami pang conflicts na dapat abangan sa istorya nila ng kababata niyang si Alyana (Yassi Pressman) at ang karibal niya rito na si Cardo (Coco Martin).

Tinanong nga pala ako ni Richard sa chat namin kung napapanood ko ang “FPJ’s Ang Probinsyano” sa TFC (The Filipino Channel)?

Kahit kasi ipinapalabas sila sa YouTube, hindi naman ma-access ‘yon sa Amerika (not made available outside the Philippines by the uploader), pero wala naman akong TFC sa bahay, kaya sa TFC.tv app ako nakakapanood (need na naka-premium subscription ka to access the latest episodes).

In fairness, kinikikilig ako sa flashback scenes nila ni Yassi, huh!