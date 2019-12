Mga sikat na aktor ng 2010s

Ilang araw na lang at matatapos na ang 2019, at iwe-welcome na natin ang taong 2020. Nangangahulugan lang ito na patapos na rin ang isang dekada.

Marami nga ang naganap sa buhay ng mga taga-showbiz sa dekadang ito. At tara nga at balikan natin ang mga kaganapan sa nakalipas na sampung taon.

Noong 2009-2010 ay maraming mga nagsimula bilang mga baguhang artista, sumusubok na gumawa ng kakaibang projects at kasama na ang pangarap na maging isang sikat na artista. Marami ngang nangyari sa kanilang ngayon kaya balikan natin sila noon…

Pero siyempre, ilan lang sa kanila ang umangat talaga, na hanggang ngayon ay nananatili pa ring sikat.

Sino-sino nga ba ang sampung aktor na nakilala mula nu’ng 2009-2010, na hanggang ngayon ay pinagkakaguluhan pa rin?

DEREK RAMSAY

Nagsimula bilang isang leading man si Derek Ramsay noong 2009. Naging third wheel siya sa mga pelikulang “And I Love You So” and “I Love You Goodbye”. Ginawa rin niya ang horror film na “T2”. Naging aktibo sa paggawa ng sunod-sunod na TV shows si Derek sa ilalim ng ABS-CBN 2 tulad ng “Nasaan Ka Maruja?”, “The Wedding”, “Precious Hearts Romance: Ang Lalakeng Nagmahal Sa Akin”, “Your Song: Open Arms”, “Your Song: Feb-ibig” at “MMK: Boarding House”. Ten years after, isa na sa in-demand leading man si Derek, mapa-TV o pelikula. Nakakontrata na siya ngayon sa GMA-7 at natapos niya ang sexy teleserye na “The Better Woman” kunsaan nakatambal niya ang karelasyon niya ngayon na si Andrea Torres.

ALLEN DIZON

Taong 2009 nu’ng umingay ang pangalan ni Allen Dizon sa mga sexy movies, at naging miyembro nga siya ng Viva Hot Men. Pero unti-unti na rin siyang lumabas sa mga indie film, kunsaan lumabas ang husay niya sa pag-arte tulad ng “Dukot” at “Marino”. Dahil sa mga pelikulang ito, kinilala ang kanyang husay kaya unti-unting nabura ang sexy image ni Allen. Fast forward to 2019, isa na ngang award-winning actor si Allen na nagbibida sa mga critically-acclaimed films tulad ng “Bomba”, “Sekyu”, “Migrante”, “Patikul”, “Iadya Mo Kami”, “Magkakabaung”, “Imbisibol” at “Paupahan”. Nanalo na siya ng best actor award sa FAMAS, Gawad Urian, Gawad Pasado, Gawad Genio, Gawad Tanglaw at Urduja Film Heritage Award. Nanalo rin siya ng best actors award mula sa international film festivals sa San Francisco, New York, Bangladesh, Poland, Ireland and Vietnam.

VICE GANDA

Hindi pa “unkabogable” star ang dating comedy bar host na si Vice Ganda noong taong 2009-2010. Pa-extra-extra lang siya noon sa mga pelikulang “Apat Dapat”, “Condo”, “Sa Paraiso Ni Efren”, “Ikaw Pa Rin: Bongga Ka Boy” at “In My Life”. Pero unti-unting nagbago ang kapalaran ni Vice noong pasukin niya ang pagiging TV host sa “It’s Showtime”. Nasundan pa ito ng kanyang unang pagbida sa pelikula na “Petrang Kabayo”. Ten years after, kinikilala na si Vice bilang phenomenal box-office star dahil sa malalaking box-office gross ng kanyang mga pinagbidahan na pelikula na “Praybeyt Benjamin”, “Sisterakas”, “This Guy Is In Love With You Pare”, “Girl Boy Bakla Tomboy”, “The Amazing Praybeyt Benjamin”, “The Beauty and The Bestie”, “The Super Parental Guidance”, “Gandarrapido: The Revenger Squad” at “Fantastica”. Panalo rin ang love life ni Vice dahil open na sa publiko ang relasyon siya kay Ion Perez.

JOHN LLOYD CRUZ

In-demand na aktor sa pelikula noong 2009-2010 si John Lloyd Cruz. Bukod sa paglabas sa TV at pelikula, isa siya sa sought-after celebrity endorser. Dalawa sa biggest hits niya noon ay ang unang ikalawang tambalan nila ni Sarah Geronimo na “You Changed My Life” at ang unang movie niya with Vilma Santos na “In My Life”. Sunod-sunod din ang panalo niya ng best actor awards at naging box-office king pa siya. Ngayon 2019, nag-iba ang kapalaran ni JLC dahil mas pinili niya ang magkaroon ng tahimik na buhay. Tinalikuran niya pansamantala ang magulong mundo ng showbiz para makasama ang babaeng pinili niyang maging ina ng kanyang anak na si Ellen Adarna. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon at naghiwalay din sila. Unti-unti na ring nagpaparamdam si JLC nang pagbalik niya sa showbiz sa meron siyang cameo role sa 2019 Metro Manila Film Festival official entry na “Culion”.

COCO MARTIN

2009-2010 noong kilalanin ang pagiging mahusay na aktor ni Coco Martin sa pelikula ni Brillante Mendoza na “Kinatay”. Nanalo pa ang “Kinatay” sa Cannes International Film Festival. May sexy image si Coco bago siya mabigyan ng break ng ABS-CBN 2 sa teleserye na “Tayong Dalawa”. Unti-unti nang nawawala ang bold image ni Coco dahil sa magkakasunod na projects niya tulad ng “Nagsimula sa Puso”, “Nasaan Ka Maruja” at “Kung Tayo’y Magkakalayo”. Isa na sa maituturing na biggest stars ng 2019 si Coco dahil sa consistent top-rater ng pinagbibidahan niyang teleserye na “FPJ’s Ang Probinsyano” na apat na taon nang umeere. Isa ring box-office star si Coco dahil sa mga pelikula niyang “Ang Panday”, at “Jack Em Popoy: The Puliscredibles”. Muling masusubukan ang box-office power ni Coco sa kanyang 2019 Metro Manila Film Festival entry na “3Pol Trobol: Huli Ka Balbon”.

DINGDONG DANTES

Mabango na bilang leading man si Dingdong Dantes noong 2009-2010 dahil sa pagiging leading man niya sa teleserye na “Marimar” at “Dyesebel”. Sa taong 2009 ay nagbida si Dong sa teleserye na “Stairway To Heaven”. Namayagpag din siya bilang TV host sa shows na “Family Feud” at “StarStruck: The Worldwide Invasion”. Kasabay pa nito ay ang pagiging in-demand niyang celebrity endorser at pagiging leading man niya sa first solo-starrer ni Eugene Domingo na “Kimmy Dora”. Fast forward to 2019, halos hindi nagbabago ang estado ni Dong bilang aktor, TV host at product endorser. Nadagdagan pa ito ng kanyang pagiging ama sa dalawang anak nila ni Marian Rivera na sina Zia at Sixto Dantes. Magbibida naman siya sa isa sa pinakamalaking teleserye ng GMA-7 sa 2020 na “Descendants of the Sun”.

PIOLO PASCUAL

Malaking bituin na si Piolo Pascual noong 2009-2010 at leading man siya sa malalaking pelikula tulad ng “Love Me Again”, “Paano Kita Iibigin”, “Don’t Give Up On Us” at “Every Breath U Take”. In-demand din siyang product endorser at pinasok niya ang pagiging film producer (Spring Films) at ang unang venture niya ay ang “Kimmy Dora” na bida si Eugene Domingo. Taong 2019 ay walang pagbabago sa pagiging in-demand actor, producer at endorser si Piolo. Mas tumaas pa ang halaga niya dahil sa paglabas niya sa mga critically-acclaimed films tulad ng “On The Job”, “Hele Sa Hiwagang Hapis” at “Ang Panahon Ng Halimaw”.

DENNIS TRILLO

Walang kuwestiyon sa pagiging mahusay na aktor ni Dennis Trillo noong 2009. Leading man si Dennis sa TV (“Darna”, “Adik sa ‘Yo”) at pelikula (“Mano Po 6”, “Tarot”, “Astig”). Nanalo na rin ng ilang acting awards si Dennis at kontrobersyal parati ang love life. Fast forward to 2019, leading man status pa rin si Dennis at humakot na rin ng maraming awards para sa kanyang teleserye na “My Husband’s Lover” at “Sinner Or Saint”. At tumanggap siya ng best actor award sa MMFF 2018 para sa pelikulang “One Great Love”. Panalo rin ang love life ni Dennis ngayong 2019 dahil sa relasyon niya with Jennylyn Mercado. Magkakaroon sila ng concert titled Co-Love sa 2020.

ALFRED VARGAS

Isa sa sikat na leading man ng GMA-7 si Alfred Vargas noong 2009-2010. Nakasama siya sa mga teleserye na “Darna”, “All About Eve”, “Una Kang Naging Akin” at “Dyesebel”. Sa movies ay nakabilang si Alfred sa “When I Met U”, “Status: Single” at “Colorum”. Ito rin ang taong pinasok ni Alfred ang pagiging isang politician. Taong 2019, isa sa successful actor-politician si Alfred. Mula sa pagiging konsehal sa 2nd district ng Quezon City, isa na siyang congressman sa 5th district ng Quezon City. Aktibo pa rin sa paglabas sa TV at pelikula si Alfred. Kelan ay isa siya sa ginawaran ng TOYM (Top Outstanding Young Men) para sa kanyang ginawang public service.

RICHARD GUTIERREZ

Isa sa hottest leading men ng GMA-7 si Richard Gutierrez noong 2009-2010. Ginawa niya ang pelikula with KC Concepcion na “When I Met U” at bida siya sa mga teleserye na “Zorro” at “Full House”. Isa rin sa sought-after celebrity endorser si Richard. Taong 2019 ay nagkaroon ng magandang comeback si Richard dahil sa pelikulang “Unbreakable”. A year before ay muling nakabalik sa big screen si Richard via the box-office hit na “Fantastica”. Sa 2020 ay magaganap na ang wedding nila ng aktres na si Sarah Lahbati kung kanino meron siyang dalawang anak.