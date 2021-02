Mga sigarilyo, pekeng produkto, puslit na gamot nasamsam ng BOC-MICP

Bilang bahagi nang pagsusumikap na masugpo ang smuggling sa bansa, kinumpiska ng Bureau of Customs (BOC), sa pamamagitan ng Manila International Container Port (MICP), ang iba’t ibang uri ng mga counterfeit at smuggled goods sa isinagawang inspeksiyon sa isang storage facility sa Almanza, Las Piñas, kamakailan.

Sa bisa ng Letter of Authority (LOA) na nilagdaan ni Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero, ininspeksiyon ng isang composite team na binubuo ng mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) ng MICP, sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard (PCG) at ng National Bureau of Investigation (NBI) ang storage facility at nadiskubre ang iba’t ibang counterfeit at smuggled items.

Kabilang sa mga nadiskubre ay ang klinika na may iba’t ibang uri ng Chinese medicines, mga sigarilyo at mga counterfeit items gaya ng mga bag at food items, na tinatayang nagkakahalaga ng P45 milyon.

Ayon sa BOC, nagsasagawa pa sila ng inventory ng mga goods para sa posibleng paghahain ng kasong paglabag sa Section 1400 ng RA 10863 o ang Customs Modernization and Tarrif Act (CMTA).

Ang MICP ay ang pinakamalaking pantalan ng bansa, na nananatiling tapat sa pagtupad sa kanilang mandato na proteksiyunan ang mga boarder at ipagpatuloy ang laban kontra sa smuggling, sa ilalim nang paggabay ni Customs Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero.