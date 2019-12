Mga shopping mall naging temporary shelter

INALOK ng mga mall ng pansamantalang masisilungan ang mga taong maapektuhan habang nananalanta ang bagyong ‘Tisoy’.

Pababayaan ng ilang mga mall na bukas ang kanilang waiting areas at restrooms kahit sarado na ang mall hours at iwe-waive rin nila ang overnight parking para sa mga taong kailangan ng sisilungan habang nananalanta pa ang bagyong ‘Tisoy’.

“In cases of extreme weather and flooding, take shelter at Ayala Malls. We’ll keep our doors open for you—our customers—to wait out the storm inside the safety and comfort of our malls,” sabi ng Ayala Malls kahapon.

Dagdag pa nito, iiwanan nitong bukas ang mga waiting area at rest­rooms kahit sarado na ang mall para sa comfort ng mga tao.

Lunes pa lang, ina­alok na ng SM malls ng masisilungan ang mga tao laban sa bagyong ‘Tisoy’ at ini-waive na nito ang overnight parking charges.

“Overnight parking charges are waived for customers and nearby residents who wish to seek temporary shelter during typhoon,” sabi ng SM malls.

Hindi rin naningil ng overnight parking ang Robinsons malls sa mga lugar na apektado ng bagyong ‘Tisoy’, at sinabi rin nitong ililibre nito ang parking ‘pag malala ang pagbabaha.

“We offer our parkin­g spaces free of charge during times of heavy flooding. Parking spaces are on a first come, first served basis,” sabi naman ng Robinsons malls. (Eileen Mencias)