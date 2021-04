Mga shipping company tubong-lugaw sa pandemya

Isang technical working group ang binuo ng House committee on transportation upang plantsahin ang mga panukala na magpapababa sa singil ng mga shipping line na isa sa mga itinuturong dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Sa pagdinig nitong Biyernes, sinabi ng chairman ng komite na si Samar Rep. Edgar Mary Sarmiento na ang local shipping ng 20-foot container sa bansa ay nagkakahalaga ng $592, ang pinakamataas sa rehiyon.

Ang average na shipping cost sa rehiyon ay $202, wala pa sa kalahati ng sinisingil sa mga importer sa bansa.

“Alam naman natin ang rason every time we jack up the price there is no other way to address it but we pass it to the consumer,” sabi ni Sarmiento.

Ang pagdinig ng komite ay nag-ugat sa inihaing House Bill No. 4462 na akda ni Ang Probinsyano party-list Rep. Ronnie Ong at House Bill 4315 ni Deputy Speaker Bernadette Herrera.

Ayon kay Ong, mayroong pangangailangan na ayusin ang sistema ng paniningil ng mga shipping line at kanilang mga ahente sa mga container van na dumarating sa bansa dahil sa kasalukuyan ay walang nagre-regulate dito.

Kasama umano sa mga hindi makatwirang sinisingil ng mga shipping line ang terminal handling charges kahit na wala naman itong ibinibigay na terminal handling services, documentary fee, cleaning fee, imbalance surcharge, fuel surcharge at service cost surcharge.

“These charges jack up our import cost for the past years. Before pandemic these fees can add up as much as 50 times the actual shipping cost,” sabi ni Ong.

Isa umano sa rason kung bakit nagpapatuloy ito ay ang kawalan ng ahensya na otorisadong mag-regulate ng mga singiling ito. Itinutulak ni Ong ang Maritime Industry Authority (MARINA) na siyang mangasiwa sa shipping fee.

Suportado ng Department of Transportation (DOTr) at National Economic and Development Authority (NEDA) ang panukala.(Billy Begas)