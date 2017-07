Mga senyales ng pangungulubot ng mga palad

Hindi naman babad sa tubig ang iyong mga kamay pero bakit kulubot ang mga ito?

Minsan nasa edad ang pagkulubot ng mga kamay, pero paano kung ang mga palad ang kulubot kahit wala ka naman sa tubig? May senyales kaya ito hinggil sa kalusugan?

Sa pagkulubot ng mga palad at mga daliri maaaring kulang sa tubig ang iyong katawan. Ang tubig ay tulong para mag-function nang maayos ang system ng katawan maliban sa maintenance ito para sa elasticity ng balat.

Kung may pangungulubot baka kulang ka sa vitamins tulad ng vitamins C, D, o B vitamins.

Posibleng dahil sa diabetes kung bakit nangungulubot din ang mga kamay.

Iba pang senyales sa kamay:

Pamumula

Kung namumula ang mga palad, senyales ito na baka may diperensya na ang iyong atay lalo na kung nasa edad 50 pataas. Puwede ring senyales ng rheumatoid arthritis.

Sobrang dry

Kung sobra ang pagkatuyo ng balat maaaring senyales ito ng under-active thyroid – nararanasan ito ng mga babaeng nagkakaedad na o matapos ang menopause dahil bumababa ang level ng oestrogen drop.

Senyales din ito na kulang ang katawan sa essential fatty acid – pagkain ng tamang oily fish, nuts o seeds. Puwede rin namang kulang sa tubig ang katawan kaya dry ang balat o mga kamay.





Malamig

Kapag malamig ang kamay maaaring hindi tama ang sirkulalsyon ng dugo o mababa ang blood pressure o mayroon kang under-active thyroid.

Panginginig

Kapag may panginginig maaaring mayroong “essential tremor” na tinatawag, isang neurogical disorder at ito ay nasa lahi. Puwede ring may Parkinson’s disease na apektado rin ang nervous system o may under-active thyroid.

Ang pag nginig ay senyales din na stressed ka o may anxiety na puwedeng mula sa kakainom ng matapang na kape o alcoholic drink.

Maaaring sa pag nginig din ay senyales na ikaw ay sobrang gutom na.

Para maiwasan ang pangungulubot, iwasan din ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, soda. Kailangan ding magkaroon ng sapat na tulog at pahinga ang katawan para rito. Ugaliing kumain ng vitamin C and E enriched foods. Higit sa lahat dapat magpasuri rin sa doktor para malaman ang tamang lagay ng kalusugan.