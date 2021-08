Mga senior, PWD maagang boboto iraratsada sa Kongreso

Umaasa si Deputy Speaker at Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez na matatapos ng Kongreso ang panukalang early voting sa senior citizens at persons with disabilities (PWDs) para maipatupad ito sa 2022 elections.

Ayon kay Rodriguez makatutulong ang panukala upang mabawasan ang siksikan ng tao sa araw ng halalan sa gitna ng nararanasang pandemya.

“It would also ease congestion in voting precincts on election day, especially at this time of pandemic, and will lessen the possibility of virus transmission,” sabi ni Rodriguez, isa sa may-akda ng panukala.

Ipinunto ng solon na pinapayagan na ang early voting sa mga piling indibidwal gaya ng guro na magsisilbing board of election inspectors sa mga presinto sa araw ng halalan.

Ang panukala ay inaprubahan na ng Kamara sa ikalawang pagbasa.

Sa ilalim ng House Bill 9562 magsasagawa ng registration ang Comelec para sa mga senior citizen at PWD na nais na bumoto nang mas maaga habang ang mga hindi nakarehistro ay boboto sa araw ng eleksiyon. (Billy Begas/Eralyn Prado)