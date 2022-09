Mga senior, PWD, buntis uunahin sa botohan

Balak ni Commission on Elections (Comelec) chairman George Garcia na isulong ang pagboto ng maaga sa mga senior citizen, persons with disabilities (PWD) at buntis sa susunod na halalan.

Ang pahayag ay ginawa ni Garcia nang tanungin sa isang press briefing kung anong reporma ang kanyang gagawin para mas maging “accessible” ang pagboto ng mga Pilipino.

“Sa aking palagay, ito na ang tamang panahon na payagan na natin mas makaboto ng mas maaga ‘yong mga nakakatanda sa atin at saka ‘yong may mga kapansanan, kahit nga po ‘yong mga buntis. Upang hindi po sila makasama sa pagboto ng karamihan” ani Garcia.

Nabatid na nitong 2022 national at local elections ay nakipagbuno ang mga senior citizen, PWD at buntis sa mainit at magabang pila para makaboto. (Juliet de Loza-Cudia)