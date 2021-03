Mga senior nganga pa sa vaccine

HINDI pa masabi ng Malacañang kung kailan ilalarga ang pagbakuna sa mga senior citizen na pangalawa sa prayoridad sa national vaccination program ng gobyerno.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na malaking hamon sa ngayon ang roll out ng bakuna dahil limitado pa lamang ang supply ng COVID vaccine.

Bukod dito, hindi aniya maaaring isantabi ang mga healthworker na naghihintay ng ibang brand ng bakuna kaya kailangang tapusin muna ang mga ito.

“We cannot say right now kasi it’s a logistical challenge. Ang nangyari po kasi, when we give the health frontliners the option to say no to Sinovac without losing their order of priority, ‘yong logistic steps na ginawa natin when we rolled out Sinovac, we have to do the same thing for AstraZeneca,” ani Roque.

Kailangan aniyang masigurong mabigyan muna ng bakuna ang lahat ng medical frontliners bago isunod ang iba pang nasa priority list.

“Kasi that’s our commitment na hindi mawawala ng priority ‘yong mga hindi nagpaturok ng Sinovac.

And that is why, as you can imagine eh mas tatagal talaga ang proseso. Hindi gaya ng when it comes to general population na hindi puwedeng pumili, turok lang tayo nang turok,” dagdag ni Roque.

Batay sa prayoridad ng gobyerno, unang mababakunahan ang lahat ng mga medical health worker, sundalo at pulis at mahihirap na senior citizen. (Aileen Taliping)