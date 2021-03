Mga senior, maysakit sunod na babakunahan – IATF

Pinayagan na ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) ang sabay na pagbibigay ng COVID-19 vaccine sa mga healthcare worker, mga senior citizen, at iyong mga may comorbidities.

“Ipapatupad na natin ang sabay na pagbabakuna ng mga Priority Group A1, yung mga health care workers natin hanggang sa priority groups ay pinapayagan hanggang Priority Group A2, ‘yung ating mga senior citizens at Priority Group A3 o mga mayroon comorbidities sa [quick] substitution list,” ani Presidential spokesperson Harry Roque sa isang televised press briefing.

“So yung substitution list, dapat gamitin na yung mga A2 at A3,” dagdag niya.

Samantala, nakadepende ang sabayang bakunahan sa pagkakaloob ng bakuna sa mga priority group alinsunod sa binigay na emergency use authorization ng Food and Drug Administration at sa iba pang national guidelines. (Riley Cea)