Mga Senior citizen hinirit na bigyan din ng ayuda

Tatalakayin ng Department of Social Welfare and Development ang on-line appeal na umiikot ngayon sa social media, na humihingi ng konsiderasyon sa pagbibigay o pagsama sa lahat ng senior citizens sa mabibigyan ng ayuda sa ilalim Social Amelioration Program (SAP).

Sa kanyang naging apila sa DSWD na makikita sa Facebook page na “Serving with Honor,” sinabi ni Atty. Nicasio Conti, dating commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission na dapat ay isa-alang-alang sana ng DSWD ang kalalagayan ng mga senior citizens na kinakailangan ang ayuda ng gobyerno para sa pagkain, medisina, bitamina at iba pa lalo na ngayong panahon ng quarantine.

Ang kanyang post ay isang bukas na liham sa gobyerno na sumasalamin sa kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan na dumaranas ng lupit ng hagupit ng krisis kung saan tinumbok ang matinding latay sa mga senior citizens ng Covid-19.

“Most of the seniors, if not all, have illnesses that need maintenance medicine for high blood pressure, kidney failure, cancer, diabetes, osteoporosis, arthritis, cataract, and the like because when they were younger, they worked hard and they toiled, they gave their sweat, blood and tears to ensure a better future for their children and our country. they are the most vulnerable to contract corona virus because of their health and medical condition. and some of the senior citizens are leaving alone and they need food and other provisions,” sinabi ni Conti sa kanyang apila.

Aniya, hindi lamang mga “poorest of the poor” ang dapat unahin kundi lalong higit na bigyang prioridad sa ayuda ang mga senior citizens para sa awtomatikong grant na government subsidy sa panahon ng ECQ.

Naunang sinabi ni DSWD Spokesperson Asec. Irene dumlao na pag-uusapan nila ang sitwasyong ito.

“We will take up this matter (online appeal) with the Execom officials,” pahayag niya.

“Ang senior citizens ang sektor na pinaka-organisadong kung pag-uusapan ay accountability sapagkat sila lahat ay may ID ng pamahalaan at sila ang pinaka-malapit sa peligro -vurnerable sector sa sakit at kamatayan dahil sa kanilang edad at katayuan. Kung mayroon mang pension ang karamihan barya lamang at ito ay maituturing na sarili nilang-impok sa panahon pinakikinabangan sila sa kanila trabaho at nagbayad nama sila ng buwis sa pamahalaan kaya’t marapat lamang na sila ay prioridad sa ayuda ng gobyerno.

Nakakuha naman ng mga positibong reaksyon ang post ni Conti, na nagsasabing may ilang mga senior citizens na ang social pensions ay na sa P500-P2400 lamang.

“Ang pag-ayuda sa mga senior citizens ay matibay na larawan ng tunay na serbisyo ng estado at kalinga sa kanilang kapakanan, ayon kay Conti.