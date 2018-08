Mga senador nagbunyi sa Asiad gold ni Diaz

NAKIISA ang mga senador sa pagbubunyi ng pagkapanalo ng Pinay weightlifter na si Hidilyn Diaz.

Dahil sa muling paghahatid ni Diaz ng gold medal sa bansa, binigyang kapurihan ni Senador Sonny Angara ang atleta.

Aniya, nararapat lamang bigyan ng para­ngal ang gaya ni Diaz na siyang nagpupursigi sa kaniyang pag-eensayo.

“Tayo po ay nakikiisa sa milyon-milyong Filipinong nagbubunyi sa pagkapanalo ni Hidilyn. She once again showcased the Filipino fighting spirit. She deserves all the support in recognition of the honor she continues to bring to our country,” sabi ni Angara.

Ito ang unang gold na nasungkit ng ‘Pinas sa 2018 Asian Games at bukod kay Diaz, binigyang kapurihan din ni Senadora Grace Poe ang kagalingan ng kababaihan.

Isang inspirasyon naman para kay Senador Sherwin Gatcha­lian ang pagkapanalo ni Diaz.

“Congratulations, Hidilyn Diaz! Ang iyong panalo ay nagsisilbing inspirasyon, hindi lamang sa iyong mga kapwa atleta, ngunit pati sa iyong kababayan,” saad ni Gatchalian gamit ang kaniyang twitter ­account.