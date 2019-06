HINIKAYAT ng mga senador ang publiko na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa kanilang adbokasiya sa gitna nng araw-araw na pagsubok sa gitna ng pagdiriwang ng ika-121 Araw ng Kalayaan.

Ayon kay Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III, dapat patuloy na ipaalala sa mamamayan na ang pinakamalaking giyerang kinakaharap ng Pilipinas ay ang paglaya ng bansa at ng bawat pamilya sa epekto ng droga.

Hinimok naman ni Sen. Leila de Lima ang publiko na ipara­ting sa gobyerno ang hinaing ng bawat Pinoy sa banta ng kalayaan sa gitna ng pagdagsa ng illegal Chinese workers at dumaraming extrajudicial at summary killings.

Bagama’t ilang dekada na aniyang nakalalaya ang Pilipinas sa mga dayuhang mananakop, patuloy naman ang paghahanap ng mga Pinoy ng kalayaan sa kawalan ng katarungan, hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan.

Ang kalayaan aniya ng mga Pilipino sa ilalim ng Duterte adminstration ay nananatili sa awa ng mga suwapang at incompetent leader na pinaiiral ang self-interest.

“They interpret laws and implement policies based on their caprices; they persecute critics while rewarding their relatives, allies and sycophants,” saad ni De Lima.

Hinimok din nito ang bawat isa na pairalin ang pagiging maka­bayan at tapang laban sa mga polisiya ng gobyerno na lumalabag sa karapatang-pantao.

Binigyang-diin naman ni Sen. Risa Hontiveros na kailangan pa ring ipagpatuloy ang pakikipag­laban sa kalayaan at ang pagdiriwang nito ay nangangahulugan na hindi dapat binabalewala ang kasarinlan.

“The civil liberties we enjoy today are hard-fought victories. The responsibility to protect these liberties, to strengthen our democratic institutions and to fulfill human rights for all rests on our generation today,” giit ni Hontiveros.

Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na ang Independence Day ay paalala ng patuloy na pakikibaka laban sa pag-abuso, hindi pagkakapantay-pantay at katiwalian.

“Together, let us unite against these ills and build a nation worthy of the sacrifices of our fallen heroes,” giit nito. (Dang Samson-Garcia)