Mga senador lelektyuran sa Mindanao Martial Law extension

KINUMPIRMA ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na isasailalim na sa briefing ang mga senador hinggil sa naging implementasyon ng Martial Law sa Mindanao.

Sa gitna ito ng rekomendasyon ng Department of National Defense (DND) at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Malacañang na muling ­palawigin ang Batas Militar sa rehiyon na magtatapos sa Disyembre 31.

Ayon kay Sotto, magtutungo sa Senado ang mga opisyal ng DND at AFP sa araw ng Lunes para sa briefing.

Una nang iginiit ng mayorya ng mga senador na dapat muna nilang malaman ang mga detalye ng implementasyon ng Martial Law bago sila magpasya kung boboto pabor sa pagpapalawig nito.

Samantala, ayon sa Mindanaoan senator na si Manny ‘Pacman’ Pacquiao, wala siyang nakikitang problema kung palalawigin pa ang Martial Law.

“Walang problema sa Mindanao kung may extension ang Martial Law, mas makakabuti nga sa amin, positive reaction ng mga tao, hindi problema ang Martial Law,” saad ni Pacquaio.

Naniniwala ang senador na may kailangan pang ayusin ang militar sa Mindanao kaya’t humihiling ng extension ang Pangulo.