Mga senador ginigipit sa 3.757T 2019 national budget

HINDI magiging maganda sa bansa kung ipipilit lamang ang pagsasabatas ng panukalang 2019 national budget.

Ito ang naging paninindigan ni Senador Sherwin Gatchalian kasabay ng pahayag na para sa kanya ay mas makabubuting ma-delay ng kaunting panahon ang pag-apruba sa panukala subalit dapat tiyaking nabusisi nang husto ang bawat detalye nito.

Gayunman, para sa mga senador, sisikapin aniya nilang maisabatas ang pambansang badyet sa takdang panahon kahit gipit na sila sa oras dahil sa huli na itong naisumite sa kanila ng Kamara.

“Maganda at malaking benepisyo sa ating bansa kung on time dahil pagdating ng 2019 bago ang budget para may bagong proyekto pero kung darating ang punto na maraming isyu ang lalabas, mas maganda rin na i-delay muna natin nang isang buwan para mabusising mabuti at makitang mabuti ang kumplikasyon sa budget,” paliwanag ni Gatchalian.

Patuloy naman aniya ang paghahanap ng paraan ng mga senador para mapabilis ang kanilang pagtalakay sa budget.

“Mahihirapan pero pipilitin talaga pero ako hindi ko nga ma­isip paano maabot ito ngayong 2018,” dagdag ng senador.

Umaabot sa P3.757 trilyon ang panukalang budget ng pamahalaan sa susunod na taon. Naipit ang pag-akyat nito sa Senado ­dahil ayon pa kay Senador Panfilo Lacson, tinanggal pa ang pork barrel fund na isiniksik ng mga kaalyado ni dating House Speaker at ngayon ay Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez.