Mga scammer sa DepEd binalaan ni Inday Sara

Binalaan ng kampo ni Vice President-elect Sara Duterte ang publiko laban sa mga nagpapanggap na kanyang kinatawan para mangolekta ng pera para sa implementasyon ng mga nakalinyang proyekto ng Department of Education’s (DepEd).

Sa ipinalabas na pahayag kahapon ng tagapagsalita ni Duterte na si Liloan Mayor Christina Frasco, may natanggap umano silang report na mga swindler na pumupuntirya sa mga contractor at supplier para umano mangolekta ng advance payment sa mga proyekto ng DepEd.

Si Duterte ang itinalaga ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na mamuno sa DepEd.

“The incoming secretary of Education has not nor will never designate anyone to talk to or negotiate with contractors and suppliers to engage in corrupt activities — smearing her reputation and tarnishing the image of the entire DepEd and the thousands of people working hard under the organization,” paglilinaw ni Frasco.

Bunsod nito ay hinimok ni Duterte ang publiko na maging alerto kapag nakikipag-ugnayan na nagpapakila¬lang mga staff ng DepEd at i-report ang kahina-hinalang aktibidad ng mga ito sa mga awtoridad.