Mga SAP beneficiary tinatarget ng scammer

Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa publiko laban sa “phishing scam” gamit ang Social Amelioration Program (SAP).

Pinabulaanan ng ahensya ang online post na nagsasabing namimigay sila ng cash prize mula P50,000 hanggang P60,000 mula sa kanilang SAP.

Kaugnay ito ng report sa kanila tungkol sa pekeng online post kung saan nagsagawa ang ahensya ng raffle draw at namigay ng papremyo gamit ang pondo para sa SAP.

“According to a report received by the Department, the posts are phishing for information by asking netizens to send their full name, address, and contact number to another FB account,” saad ng DSWD sa inilabas na statement.

Pinayuhan ng DSWD ang publiko partikular na iyong tumatanggap ng SAP na huwag tangkilikin ang mga pekeng Facebook page at group na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa SAP.

Iwasan din anila na magbigay ng anumang personal na impormasyon sa mga taong nagpapakilalang tauhan ng mga financial service provider o DSWD.

Hinimok ng DSWD ang publiko na mag-refer lamang sa opisyal na Facebook account ng kagawaran na Department of Social Welfare and Development, Twitter account na @dswdserve, at sa website ng DSWD na dswd.gov.ph para sa mga update at opisyal na impormasyon sa programa at serbisyo nito. (IS)