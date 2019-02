Mga sangkot sa suntukan, matik na suspendido — Marcial

NAKAAMBA na agad ang posibleng parusang suspensiyon at malalaking multa sa pagitan ng tatlong manlalaro ng Columbian Dyip at NorthPort Batang Pier sa pagkakasangkot nito sa suntukan sa ginanap na exhibition game Martes ng umaga sa Green Meadows gym.

Sinabi ni PBA commissioner Willie Marcial na agad nilang ipapatawag ang mga nasangkot na manlalaro pagbalik mula sa pagbibigay suporta sa pambansang koponan na nakatakdang sumabak kontra Qatar at Kazakhstan sa ginaganap na FIBA World Cup Asian Qualifying window.

“Automatic ang suspension kapag nagkasuntukan based on our rules,” sabi ni Marcial. “But we will summon first the players involved and investigate the incident first before handing out possible penalties or reprimand,” sabi nito.

Nakatakdang bumalik ang buong delegasyon ng PBA Board sa Pebrero 25 matapos ang huling laban ng Pilipinas kontra Kazakshtan na gagaganapin sa siyudad ng Astana.

Iniulat na nagsimula ang gulo matapos mag-agawan sa Jay-R Reyes ng Dyip at Pringle ng Batang Pier sa rebound.

Nag-agawan ang dalawa, hanggang matumba sa sahig at kinailangan paghiwalayin ng kanilang mga kakampi.

Gayunman, ayon sa report ng Spin.ph ay bagaman napaghiwalay sina Pringle at Reyes ay biglang sumulpot si NorthPort center Mo Tautuaa at binigyan ng straight punch sa mukha si Reyes na naging dahilan upang dumugo ang ilong nito.

Agad dinala pagkatapos si Reyes sa Cardinal Santos Hospital para gamutin ang dumugo nitong ilong.