Mga sakit na posibleng dulot ng stress

Lahat ng tao ay may problema sa buhay. Mayaman man o mahirap, tiyak na may iniindang suliranin. Ano ba ang mga problema ninyo sa buhay? Tungkol ba ito sa lovelife, trabaho o pera?

Kapag ang isang tao ay may problema sa buhay, kalimitan ay may mga sakit siyang nararamdaman tulad ng mga sumusunod:

1. Sakit ng ulo at leeg – Bandang taas ng likod hanggang leeg ang makirot. Dulot ito ng pagtigas ng muscle sa leeg dahil sa tensyon.

2. Ulcer – nagiging acidic ang sikmura

3. Paninikip ng dibdib.

4. Highblood pressure

5. Hirap huminga, palpitasyon at kina­kabahan

6. Mataas ang sugar o diabetes

Para mabawasan ang stress, subukan itong mga tip:

1. Magkaroon ng mabait ng kaibigan – Makipagkuwentuhan o chat.

Ayon sa pagsusuri, ang pakikipagkuwentuhan sa kaibigan ay katumbas na ng pag-inom ng pain reliever. Nakatatanggal ng sakit ng ulo.

2. Mag-shopping – Nakalilibang ang shopping. Hindi ka naman dapat bumili eh. Tu­mingin ng magagandang bagay sa mall at mababaling dun ang iyong isipan.

3. Tumawa – Kahit malungkot ka, subukang manood ng masasayang palabas sa TV o sa sine. Sa ganitong paraan, tataas ang mga mabubuting kemikal (endorphins) sa iyong katawan. Giginhawa ang iyong pakiramdam.

4. Isulat ang nararamdaman – Makatutulong ang pagsusulat ng iyong saloobin sa isang notebook dahil nailalabas mo ang iyong problema. Puwede ring mag-comment o post sa Internet o Facebook.

5. Matulog – Ang tulog ay sadyang nagpapalakas sa katawan. Ito ang panahon na naghihilom ang ating katawan.

6. Tumulong sa kapwa – Nakagagaan ng pakiramdam ang pagtulong sa kapwa. Nakikita natin na maliit lang ang ating problema kumpara sa ibang tao.

7. Magdasal – Ang Disyos ang kayang makaintindi makatanggal ng ating problema

8. Kumunsulta sa doktor – Dapat ding magpatingin sa doctor para masuri kung stress nga ba ang dahilan ng iyong nararamdaman. Baka may iba palang dahilan.

Muli, iwasan natin ang mga bagay na maaaring maka-apekto sa ating kalusugan para humaba ang ating buhay.

