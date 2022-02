Mga Sabungero `Tinumba’ sa game fixing

Pinangangambahang patay na ang mga nawawalang sabungero na sinasabing nadawit sa game fixing at gulangan o double-cross habang patuloy ang isinasagawang imbestigasyon.

Sa ngayon ay may dalawang persons of interest na ang Philippine National Police (PNP) sa pagkawala ng 29 kabuuang bilang ng nawawalang mga sabungero.

Sinabi ni PNP Spokesperson Col. Jean Fajardo na walang kinalaman sa paparating na hatol ng bayan 2022 ang pagdukot kundi nakatutok sila ngayon sa anggulo na bentahan ng laro o `game fixing.’

“Ilan sa mga sabungerong ito ay napaulat na involved nga doon sa game fixing na sinasabi na naglalaban sila ng mga manok na mahinang klase. Ika nga, ilalaban nila tapos tataya sila doon sa kalaban,” paliwanag ni Fajardo.

Naunang bumuo ang PNP-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) ng Special Investigating Task Group na mas bubusisi sa sitwasyon.

“May dalawa tayong tinututukan. Yung isa ay hinahanap na ngayon ng mga miyembro ng CIDG at iba pang composite members ng SITG. Yung isa pang person of interest natin ay maaaring associated sa mga nawawalang sabungero,” sinabi ni Fajardo.

Sinabi ni CIDG director Maj. Gen. Albert Ferro na base sa inisyal na imbestigasyon, halos lahat ng biktima ay may kinalaman sa online sabong firm.

“One of the persons of interest that we are looking for was the one who was cheated because of what allegedly happened,” sinabi ni Ferro sa isang panayam sabay sabing posible rin aniya itong “double-cross.”

Posibleng ang mga tumaya na nawawalang mga sabungero ay nagkutsabahan at pumusta sa kalaban.

Magugunitang nangyari ang pagdukot sa Manila noong nakaraang buwan na nasundan sa Laguna, Rizal at Batangas.

Ibinisto pa ni Ferro na may cockfighting operator sa lalawigan ng Rizal ang nag-withdraw ng halos P200 million mula sa mga taya.

Ang nasabing operatos na pinangalanan lang na Julius, ay malamang na nagtatago o nadukot na rin aniya.

“We have already subpoenaed CCTV (closed-circuit television) footages as part of our investigation,” sinabi ni Ferro kung saan nakikipagkoordina na rin anila sila sa mga pamilya ng biktima. (Kiko Cueto)