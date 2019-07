INAASAHAN ang libo-libong sabong fans sa “Hatawan Sa Tag-Ulan 5-Cock Derby”, ang nag-iisang bigtime cockfest sa Metro Manila ngayon, Huwebes, July 11 sa 10,000-seat at air-conditioned Roligon Mega Cockpit.

“It’s the last chance to witness two or three year old cocks before the start of early bird stag derbies like BNTV or LBC Cups in a few days time,” ani Tiling Capitan ng Roligon.

Bandang 4:00 pm ang umpisa ng 3-cock elims ngayon.

Hahatiin ang P100,000 day prize sa mga iiskor ng tatlong panalo at dalawang panalo na lang ang kailangan para sa kampeo­nato bukod pa sa tsansa sa insurance bet.

“Please join the remaining elims on July 18 and 25.The guaranteed prize will be given to the winners as earlier announced,” pahayag ni Roligon CEO Dennis Ligon.

Ang 2-cock finals: Aug. 1 (1, 1.5, 2 at 2.5 points/P400,000 sa 2 points) at Aug. 8 (three points at straight five cocks).

Garantisado ang P5 million sa entry fee na P11,000 at minimum bet na 5,500. Ang champion handler ay P100,000 at gaffer, P70,000. (Enjel Manato)