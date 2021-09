Mga resto, salon buksan sa 50% capacity ng mga bakunado

Sinusulong ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na dagdagan pa ang capacity ng mga personal care service at dine-in services sa mga bakunado ng hanggang 50% sa huling quarter ng 2021.

Giit ni Concepcion hindi babangon ang mga negosyo kung mananatili sa 10% ang kanilang kapasidad.

“Sana sa fourth quarter natin ‘yong pinakamalakas dito Christmas, bandang October, November, at December, at least, sa tingin ko, mga 50% by that time. Tingnan natin ‘yong infection level,” pahayag ni Concepcion sa panayam ng GMA news.

“Pero ang pumapasok naman dito fully vaccinated naman sila, so puwede pa ‘yan itaas pa kasi ang fully vaccinated kung ma-infect sila hindi naman sila, at least there’s a maybe 15% chance lang na they will go to hospital,” dagdag nito. (Prince Golez)