Mga resto buksan sa 50% bakunado

SINUSULONG ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na itaas sa 50 percent ang capacity ng indoor dining para sa mga bakunadong indibidwal.

Ayon kay Concepcion, nakaaapekto sa ekonomiya ang mababang porsiyento ng seating capacity para sa mga restaurant, na nasa 20 percent lamang para sa indoor dining, 50 percent naman sa al fresco dining o pagkain sa open space.

Aniya, dapat ay itaas sa 50 percent ang indoor dining kung bakunado naman ang mga staff at customer.

“Siguro naman, kung fully vaccinated, puwede itaas sa 50% man lang e. Kasi kung lahat ng kasama ay fully vaccinated, the risk of infection is very rare. We have to take that risk,” wika ni Concepcion.

Ayon sa presidential adviser, kanyang kakausapin si Health Sec. Francisco Duque III tungkol sa kanyang mungkahi. (Ray Mark Patriarca)