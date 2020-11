Mga residente ng Marikina 1 buwan pakakainin ni Hayden

Nangako ang celebrity doctor na si Hayden Kho at Belo Beauty na tutulong sa mga residente ng Marikina na kabilang sa sinalanta ng bagyong Ulysses.

Sa Instagram post ni Kho, makikita siya at kanyang team na naghahanda ng mga food pack sa evacuation center at namimigay ng mga relief good sa mga evacuee.

“Our community kitchen in the evacuation center in Sto. Niño Marikina is now fully operational. The goal is to feed at least 1000 people daily for a month, while also sending relief goods to the neighboring areas ravaged by the flood,” caption niya.

Ang proyekto ay pinondohan aniya ng Belo Beauty pero mayroon ding iba na nag-donate ng cash o in kind.

(IS)