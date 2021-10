Mga remedial program palaganapin para sa face-to-face class

Bagama’t isang mahalagang hakbang sa pagbabalik normal ng edukasyon ang marahang pagbabalik sa face-to-face classes, nais bigyang diin ng inyong lingkod bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture na dapat magpatupad ng remedial programs upang makahabol ang mga mag-aaral sa kanilang mga aralin.

Dahil sa pinangangambahang pag-urong ng kaalaman dahil sa mahigit isang taon na pagsasara ng mga paaralan, isinusulong natin ang ating panukalang programa para sa learning recovery na Academic Recovery at Accessible Learning (ARAL) o Senate Bill No. 2355. Kabilang sa panukalang programa ang mga sistematikong tutorial sessions, kung saan ang inaasahang mga lalahok ay ang mga hindi nag-enroll noong nagdaang school year, pati na rin ang mga nahihirapan sa subjects na Language, Mathematics, at Science.

Ayon sa pagsusuri ng World Bank sa learning losses na dulot ng pandemya, ang Learning-Adjusted Years of Schooling (LAYS) ay tinatayang bababa mula 7.5 na taon patungo sa 5.7 hanggang 6.1 na taon, o katumbas ng 1.4 hanggang 1.7 taon na nawala. Ibig sabihin, ang kalidad ng edukasyon para sa 12 taon ng basic education ay magiging katumbas na lamang ng 5.7 hanggang 6.1 na taon ng pag-aaral.

Tinataya ng National Economic and Development Authority na dahil sa isang taong walang face-to-face classes, mawawala sa ekonomiya ang 11 trilyong piso sa susunod na apat na dekada.

Upang mapigilan ang lalong pag-urong ng pag-aaral, tututukan ng programang ARAL ang tinaguriang most essential learning competencies o basic subjects tulad ng Language at Mathematics para sa Grade 1 hanggang 10. Tututukan din ang Science mula Grade 3 hanggang 10. Bibigyan ng prayoridad ang Reading o Pagbasa upang mahasa ang critical thinking at analytical thinking skills ng mga mag-aaral. Para sa Kindergarten naman, tututukan ng programa ang literacy at numeracy competencies.

Upang maabot ang bawat mag-aaral, ang ARAL Program ay isasagawa sa pamamagitan ng face-to-face, online at blended learning.

Mga guro, para-teachers at mga volunteer students mula sa kolehiyo ang magsisilbing mga tutor sa naturang programa. Ang mga volunteers mula sa kolehiyo ay dapat makapasa sa isang mock tutoring session na isasagawa ng Department of Education (DepEd). Ang pagsisilbi sa programa sa loob ng dalawang semestre ay maituturing na pag-kumpleto nila sa Literacy Training Service sa ilalim ng National Service Training Program (NSTP).

Habang unti-unti nating binubuksan ang mga paaralan, mahalaga na samahan natin ito ng tutorial sessions para sa mga mag-aaral. Dapat nating tiyakin na makakahabol ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at maiwasan ang pag-urong ng kanilang kaalaman.