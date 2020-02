Mga regional director tinaningan ni Gamboa sa illegal gambling

BAGUIO CITY — Binibigyan ng isang linggong palugit ni Philippine National Police (PNP) chief General Archie Gamboa ang lahat ng regional director ng kapulisan para isara at hulihin ang mga kolektor at protektor ng iligal na sugal sa bansa.

Ito ang sinabi ni Gamboa kahapon sa isinagawang press briefing sa Baguio City Police Office kung saan binigyan niya ng ultimatum ang kanyang mga opisyal at kung hindi ito masusunod ay sisibakin niya ang mga ito.

“I give you one week. If you will not stop, then I will relieve you,” mariing pahayag ni Gamboa.

Pinaliwanag ni Gamboa na ibinigay na niya sa kanyang mga regional director ang listahan at kung hindi sila kikilos sa loob ng isang linggo at patuloy pa rin ang pamamayagpag ng sugal sa kanilang nasasakupan ay may kalalagyan sila.

“To the concerned regional directors of the Philippine National Police, I have forwarded to you list of operators in your different regions. I’m giving you a week,” saad nito.

Hindi naman isiniwalat ni Gamboa kung ilan ang mga pulis na nakikipagsabwatan sa mga operator ng iligal na pasugalan pero nagbabala ang opisyal na huwag na huwag tumanggap ng mga suhol mula sa mga gambling lord.

Patuloy pa rin ang one strike police ni Gamboa sa mga police unit commanders na hindi susunod sa kanyang kautusan na hulihin ang mga iligal na pasugalan sa kanilang nasasakupan. (Edwin Balasa)