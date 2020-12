Mga puwedeng regalo sa Pasko

Mahigit isang linggo na lang, Pasko na! At sa kabila ng pandemya, alam kong marami sa atin ang excited at inaabangan ang pagsapit nito. Kahit papaano ay itatawid natin ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating liwanag at ligaya (gaya nga sa isang station ID) si Hesus na ating Panginoon.

At tayong mga Pinoy, kahit gaano kagipit, magdedelhensya ng pambili kahit ng munting regalo para sa mga mahal sa buhay.

Wala pa ba kayong maisip? Heto ang ilan sa aking tips:

1. Handmade and customized gifts. Kung may ekstra kayong oras para makagawa ng sarili ninyong panregalo, why not? Kung hobby mo ang magbake, magluto, maggantsilyo, artworks, at kung anu-ano pa na pwede mong gawin, go lang. Sigurado ako na kung malalaman ng pinagbigyan niyo na kayo mismo ang gumawa, mas matutuwa yon.

2. Face masks, sabon o alcohol/sanitizer sprays. Isa ito sa mura at praktikal na panregalo ngayong panahon ng pandemya. Sigurado kayong maaappreciate ito at magagamit ng mga pagbibigyan ninyo.

3. Kung ikaw ay ninong o ninang, makipag-ugnayan sa iyong kumare o kumpare kung paano makakapagpadala na lang ng kaunting halaga para sa inyong inaanak. Kaysa personal pang dumalaw ay sa inyo ay pwede na lang online na rin ang pagpapadala ng inyong aginaldo sa pamamagitan ng wire transfer o iba pang uri ng e-wallets.

4. Water bottle at kubyertos na pwedeng dalhin kada lalabas. Isa rin itong praktikal na regalo lalo pa’t nananatili ang banta ng COVID-19 sa atin. Maeengganyo ang ating pagbibigyan na magdala ng sariling lagayan ng inumin, kutsara’t tinidor upang makatulong na makaiwas sa virus.

5. Christmas cards na gawa mo o ng inyong chikiting na mayroong personalized message. Pwedeng-pwede ito lalo na kung gift para kina tito, tita, lolo at lola.

Kung kayo ay nag-like o nagfollow sa akin sa aking Facebook account: Senator Risa Hontiveros, ang aming Christmas countdown ay mga Christmas gift ideas para sa inyo, mula sa mga maliliit na lokal na negosyo online o offline. Ngayong Pasko, tangkilikin natin ang sariling atin.

Hindi mahalaga kung gaano kaliit, kalaki, kamahal o kamura ang regalo natin sa ating mga mahal sa buhay. It’s the thought that counts.