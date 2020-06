Mga puti tigilan ang maiitim – Popovich

DUMADA si National Basketball Association (NBA) coach Gregg Charles Popovich ng San Antonio Spurs sa ugat na problema ng America.

“The basic reason is race,” giit ng 71 taong gulang na tubong, Indiana.

Emosyunal na video ang inilabas ng Spurs, parte ng kanilang #SpursVoices series on social media kung saan nagsalita si Popovich sa mga white citizen tigilan na ang mga black citizen.

“We have to speak. We have to not let anything go. Black people have been shouldering this burden for 400 years. The only reason this nation has made the progress it has is because of the persistence, patience, and effort of the black people. The history of our nation from the very beginning in many ways was a lie,” litnya ng cage tactian.

Nagkaroon ng mga pag-aaklas at riot nang paslangin si black man George Floyd ni white man Minnesota police officer Derek Chauvin sa pagdiin ng tuhod sa leeg sa isang rally noong May 25 sa nasabing lugar. (Elech Dawa)