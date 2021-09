Mga purdoy puwede na pabakuna – Galvez

Pinayagan na ang lahat ng mga Local Government Unit (LGU) na mabakunahan ang hanggang A5 priority.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr. sakop nito ang mga indigent mula nitong Setyembre 6.

“In-announce na po namin para malaman ng mga probinsya na ‘yong A1 to 5 ay open na po effective September 6. ‘Yong mga nasa baryo at probinsya outside of NCR, even though they don’t have the surge, ay puwede na magbakuna ng A1 to A5,” ayon kay Galvez.

Nabatid kay Galvez, inaasahan na may 61 milyon doses ng COVID-19 vaccine ang darating sa bansa ngayon Setyembre at Oktubre.

Inaasahan na makakapagsimula na rin ma¬kapagbakuna sa general population sa Oktubre.(Juliet de Loza-Cudia)