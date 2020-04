Mga punerarya `wag swapang sa cremation fee – Duterte

Umapela si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga may-ari ng punerarya na huwag samantalahin ang sitwasyon sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic para magtaas ng presyo sa cremation.

Sa kanyang mensahe sa bayan Huwebes ng gabi, nakiusap ang Pangulo sa mga nasa negosyo ng punerarya na panatilihin sana ang presyo ng cremation noong wala pa ang COVID pandemic dahil doble dagok na ang hirap na pinapasan ng mga namatayan.

Kumikita naman aniya ang mga ito kahit sinusunog ang katawan ng mga namamatay sa COVID-19.

“Ito namang mga may-ari ng crematorium, may I ask you to maintain `yong presyo ng cremation before and ante-quarantine. Iyong presyo na wala tayong problema, iyon ang ibigay nyo. Nakikiusap ako,” anang Pangulo.

Kung sakali aniyang may mga punerarya na hindi susunod at mataas pa ring maningil para sa cremation, iuutos niyang iwanan ang mga patay sa mga funeral parlor.

“So kung taasan niyo `yong presyo, tapos may magsumbong sa akin, sasabihin ko iiwan `yong patay sa inyo. Iiwan `yan sa hagdanan nila. Bahala na sila nyan,” dagdag ng Pangulo.

Batay sa direktiba ng Department of Health (DOH), lahat ng mga pasyenteng namatay sa COVID-19 ay agad na i-cremate at hindi papayagang iburol at paglamayan.(Aileen Taliping)