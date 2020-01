Mga pulis, sundalo pinalalayas na sa Taal

INIUTOS na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-withdraw ng mga pulis at sundalo na nagbabantay sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas.

Ang direktiba ay ibinigay ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa ika-69 anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City nitong Miyerkoles nang gabi.

Sinabi ng Pangulo na ilang linggo nang nagbabantay ang mga pulis at sundalo para mangasiwa ng kaayusan sa lugar kaya hindi birong abo na ang nalanghap ng mga ito.

“Matagal na ‘yung mga sundalo ko pati mga pulis doon. I’m sure that they inhaled about one sack of ash already. Sabihin ko sa Army na pa-witdraw na lang. Withdraw niyo ‘yung Army kasi kawawa. They are also human beings and they suffer,” anang Pangulo.

Sa pag-pull out sa puwersa ng pulis at sundalo, pinauubaya na ng Presidente sa mga lokal na opis­yal ang pangangasiwa sa kaayusan sa kani-kanilang lugar dahil mayroon namang mga police station sa bawat bayan sa Batangas para magpatupad ng batas.

“I’d leave it to the mayor and to the police. There’s a police station there and there are men. Sila na. I’d leave it to them to enforce the law as mandated by the authorities,” dagdag pa ng Pangulo.

Para naman aniya sa mga nagpipilit umakyat sa crater ng bulkan, sinabi ni Pangulong Duterte na hayaan ang mga ito at hindi pipigilan kung gustong tumalon sa bunganga ng bulkan.

“Kung gusto niyong tumalon diyan sa cauldron of fire and lava, go ahead para make it short,” wika pa ng Pangulo. (Aileen Taliping)