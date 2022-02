Mga pulis, sundalo dinawit sa 31 missing sabungero

May hinala si dating Philippine National Police (PNP) chief at senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa na pasibleng mga tiwaling pulis o kaya’y mga dating unipormadong kawani ng gobyerno ang nasa likod ng mga nawawalang mahigit 30 sabungero.

“Sa nakita natin very bold and daring ‘yung ginagawa nilang operation at ‘yung kanilang kilos ay tactically masasabing may training na pinagdaanan itong mga taong ito,” ayon kay Dela Rosa sa isang online media interview.

Nilinaw ng senador, inihayag niya ito para na rin matutukan ng liderato ng PNP ang kanilang hanay.

“Binigyan ko lang ng diin ‘yan sa harap ng liderato ng ating PNP (Philippine National Police) para to check on their people na siguruhin ninyong walang mai-involve dito na mga rogue cops, or mga dismissed or retired na police o sundalo o military,” dagdag ni De La Rosa.

Ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamunuan ni Dela Rosa ang nagsagawa ng imbestigasyon ukol sa naturang insidente.

Nauna nang sinabi ni Dela Rosa hindi ma­labong patay na ang 31 nawawalang sabungero.

Ayon sa mambabatas, sa tagal na pagkawala ng mga sabungero ay mala­ki ang tsansa na inutas na ang mga ito.

Isa rin sa kinuwestiyon sa Senate inquiry ay si online sabong operator na si Charlie ‘Atong’ Ang, na dinidikit sa Lucky 8 Star Quest Inc. at ilang arena kung saan nawala ang mga sabungero.

“Siya ang may-ari nitong tatlong arena kung saan nawawala ‘yung mga tao. Baka today imbitahan siya, padalhan ng subpoena,” wika ni Bato.

Sa March 3 nakatakdang pag-usapan muli sa Senado ang kaso ng mga naglaho sa sabu­ngan. (Eralyn Prado)